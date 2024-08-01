З усіх заброньованих 615 тис. осіб лише 5% працюють в оборонно-промисловому комплексі, — Мінекономіки
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Найбільше заброньованих чоловіків працюють в енергетичній галузі. Як інформує Hromadske, про це йдеться у відповіді Міністерства економіки України.
Так, станом на 31 липня, близько 615 тис. осіб мають чинну відстрочку від призову під час мобілізації. Загалом Міністерство економіки прийняло 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.
Розподіл кількості чоловіків, які мають бронь:
- енергетична галузь — 29%;
- промисловість, виробництво — 15%;
- транспорт — 14%;
- агропромисловий комплекс — 12%;
- медицина — 6%;
- оборонно-промисловий комплекс — 5%;
- органи державної влади, інші державні органи — 4%;
- ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій — 2%;
- фінансова, банківська сфера — 2%;
- сфера торгівлі — 2%;
- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування — 2%.