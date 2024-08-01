Латвийская премьер-министр Эвика Силиня посетила концерт Светланы Лободы: "Голос Украины имеет особое значение в Латвии"

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня посетила концерт украинской певицы в Юрмале и отметила: "Голос Украины имеет особое значение в Латвии". Присутствие премьер-министра на концерте, который прошел с аншлагом, стало еще одним подтверждением глубокой дружбы и взаимопонимания между Латвией и Украиной.

Силиня поблагодарила LOBODA в своем Instagram за энергичный концерт.

В свою очередь, LOBODA выразила искреннюю благодарность премьер-министру Латвии, Эвике Силине, за её поддержку Украины, которую Латвия оказывает украинскому народу в столь сложное время.

Глава латвийского правительства, как известно, имеет четкую проукраинскую позицию.

Напомним, что Светлана Лобода профинансировала восстановление квартиры молодой семьи в Ирпене . В 2022 году их жилье было существенно повреждено во время боевых действий под Киевом.

"Ирпень – мой родной город, и та боль и ужас, который пришлось пройти его жителям, ранит мое сердце каждый день. Помогать людям возвращаться домой – это помогать им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", — заявила Лобода.