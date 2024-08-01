Латвійська прем'єр-міністерка Евіка Сіліня відвідала концерт Світлани Лободи: "Голос України має особливе значення у Латвії"

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня відвідала концерт української співачки в Юрмалі і зазначила: "Голос України має особливе значення в Латвії". Присутність прем'єр-міністра на концерті, який пройшов з аншлагом, стало ще одним підтвердженням глибокої дружби та взаєморозуміння між Латвією та Україною.

Сіліня подякувала LOBODA у своєму Instagram за енергійний концерт.

Своєю чергою, LOBODA висловила щиру подяку прем'єр-міністру Латвії, Евіці Сіліні, за її підтримку України, яку Латвія надає українському народу в такий складний час.

Голова латвійського уряду, як відомо, має чітку проукраїнську позицію.

Нагадаємо, що Світлана Лобода профінансувала відновлення квартири молодої родини в Ірпені . У 2022 році їхнє помешкання було суттєво пошкоджено під час бойових дій під Києвом.

"Ірпінь – моє рідне місто, і той біль та жах, який довелося пройти його жителям, крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому – це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", — заявила Лобода.