Фирма отца Безуглой пролетела мимо тендера на 2 миллиарда: вокруг Военного мемориала под Киевом новый спор

Эксперты и общественность ломают копья вокруг выбора камня надгробных плит

В создании Национального военного мемориального кладбища – новый этап. Чиновники, архитекторы, специалисты смежных отраслей и общественность ломают копья за то, из чего должны быть выполнены надгробные сооружения — гранита или песчаника. В деле даже засветилась компания отца нардепки Марьяны Безуглой, а тем временем стало известно, кто же будет строить памятное место.

Претендент на освоение почти 2 млрд гривен нашелся один. "Телеграф" поинтересовался, что это за фирма и послушал аргументы, каким же окончательным будет выглядеть кресты и плиты на местах захоронения украинских воинов.

Европа или брусчатка, как в Тернополе

Создание мемориального кладбища с самого начала сопровождают споры и скандалы. Они возникают буквально на каждом шагу — от выбора места, где найдут покой украинцы, отдавшие свою жизнь на фронте, до того, как будут выглядеть захоронения. Сейчас как раз идет обсуждение материала, из которого должны производиться надгробия. И если концептуально уже определено и прописано в решении правительства, что это должен быть "естественный камень светлого цвета", то по практической реализации этого пункта единства нет.

Сейчас рассматривают два варианта – гранит или песчаник. Как пример на состоявшейся на прошлой неделе публичной дискуссии были представлены надгробные сооружения из материалов, добытых из трех различных гранитных карьеров — Покостовского, Старобабанского и Новоселовского, а также Ямпольского карьера — месторождения камня-песчаника.

И второй вариант оказался даже в "визуальном плане" в меньшинстве, потому что из него была изготовлена только одна плита. Также "за него" почти не высказывались участники обсуждения, отмечая: песчаник более хрупкий и пористый, неоднородный по цвету, его запасов в стране меньше и он не так долговечен.

Из песчаника была изготовлена только плита, в то время как из гранитов и кресты, и плиты.

Фактически единственным последовательным защитником песчаника оказался Роман Маленков — основатель и глава общественной организации "Украина Икогнита". Он и на встрече, и в своих постах отмечал, что этот материал о преемственности и традиционализме, потому что большинство казацких крестов изготовлены именно из него и они сохранились в хорошем состоянии до сих пор. Кроме того, по мнению краеведа и путешественника, песчаник — это все-таки о Европе, потому что там его активно использовали для строительства, тогда как гранит — это "булыжная мостовая в Тернополе" и отсылает к советским традициям.

При этом Роман признает, что несмотря на значительные залежи этого камня в Украине, большинство месторождений заброшено и неразработано. Следовательно, нужно дополнительно выяснять, смогут ли обеспечить действующие карьеры потребности главного некрополя Украины.

Кстати, позитивный опыт использования песчаника для оформления современных захоронений воинов есть у жителей Тернополя.

- На "Пантеоне героев", созданном на Микулинецком кладбище, устанавливаем кресты, изготовленные из песчаника из Струсовского карьера, — уточнила в разговоре с "Телеграфом" автор проекта и девушка погибшего Героя Украины Виталия Дереха Дарца Веретюк. — Материал на треть дешевле гранита, но обработка после добычи дороже, потому что резка, гравировка, логистика требуют подхода. Так что в итоге то на то и выходит. Но еще на стадии разработки нашего Пантеона мы доказывали нецелесообразность использования темного гранита, учитывая и украинские традиции, и эстетические соображения. Поэтому теперь на уровне уже Национального военного мемориального кладбища речь не должна идти о каких-то гранитных договорняках и профанации.

Мемориальное кладбище будет иметь дом траура, крематорий, колумбарий и сектор захоронений.

В пользу гранита, но уже серого оттенка, выступали как специалисты горных технологий и строительства, так и скульпторы, работающие с камнем, а также архитектор и автор эскизного проекта национального кладбища Сергей Дербин. По его словам, нужно выбрать такой вариант, который позволил бы сделать памятное место эстетически привлекательным и практичным.

"Объект важно сделать цельным, все же военный мемориал не может быть разноцветным, поэтому цветовая палитра и используемый материал должны быть сдержанными и ограниченными. И на данный момент все остальное, если не брать надмогильное сооружение, согласно проекту, выполнено из гранита — дорожки, входная группа, архитектура, ворота. И если мы будем делать надгробную группу также из гранита, гарантирована целостность архитектурного ансамбля", — отметил во время своей речи на круглом столе Сергей.

Гранит уже присутствует в проекте мемориального кладбища как отделочный материал для общих зданий.

Архитектор также добавил, что рассматривали использование танского гранита (из месторождения возле с. Танское Уманского р-на Черкасской области. — Ред .) и именно такой светлый вид камня будет выглядеть хорошо в сочетании с бронзой, которая может быть использована для изготовления определенных элементов. Его можно увидеть на многих объектах столицы, например из такого материала изготовлен памятник княгини Ольге, им облицованы станции Киевского метрополитена и т.д.

Предприятие отца нардепки также предоставляло госучреждению образцы своих изделий, но дальше сотрудничество не пошло

Интересно, что разработкой этого месторождения занимается ПАО "Киевский завод "Гранит", владелец которого — Владимир Безуглый — отец скандальной нардепки. В отделе маркетинга предприятия сообщили, что, действительно, они предоставляли образец своей продукции как вариант надмогильного сооружения для мемориального кладбища. Но на этом все остановилось, и о перспективах сотрудничества на столь важном для страны объекте пока ничего не известно.

Еще одна частная фирма с офисом в Киеве, работающая с гранитами, добытыми в Житомирской области, также по просьбе ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" представляла свои предложения по продукции. Но обратной связи от должностных лиц также не получила.

А Сергей Дербин в разговоре с "Телеграфом" уже на этой неделе сообщил, что у него лично нет фаворитов среди гранитов или карьеров. И подчеркнул: окончательное решение все же следует принимать, когда из обоих вариантов материала будут изготовлены кресты и плиты в заявленном размере и нанесены на них все символы и надписи.

На 2 миллиарда – один претендент?

Несмотря на заявления, что решение о материале еще не принято, в соцсетях раскритиковали лояльность к граниту, по крайней мере, так восприняла публичное обсуждение общественность. К примеру, в тематическом посте на своей странице в Facebook журналистка Дарья Гирная назвала гранит "советской практикой, которая поглотила нашу ритуальную культуру". Львовянин Тарас Приставский выразил мнение, что "коррупция заставляет выбрать гранит по которому будут откаты и на котором имена героев сотрутся за десятилетия, вместо стоящего сотни лет местного песчаника, однако на нем можно меньше украсть".

В свою очередь пресс-офицер 103-й бригады ТРО Тарас Ищук напомнил, что вопрос есть не только к материалу, а и тому, что не было открытого конкурса ни на эскизный проект Нацмемориала, ни на должность архитектора. Он также подчеркнул, что "зерно" в гранитах ухудшает читабельность букв, особенно, если речь идет о малых размерах плит. Впрочем, специалисты по работе с этим материалом заверили "Телеграф", что все зависит от способа выполнения таких надписей.

Кроме упреков со стороны рядовых украинцев и активистов в непрозрачном подходе к вопросу выбора материала, "мозолят глаз" еще два момента.

Во-первых, еще в апреле, то есть за три месяца до обсуждения, Минветеранов опубликовало сообщение по теме кладбища. В нем указано, что материал для надгробий окончательно определен. И это будет… "гранит светлого цвета".

На фоне апрельской публикации по поводу окончательного выбора материала надгробий общественность не верит в честный результат обсуждения.

Во-вторых, на фоне оживленного обсуждения, какой камень будет больше подходить идее Национального мемориала, вопрос, кто его будет строить, прошел незамеченным. В ходе публичной дискуссии заместитель директора ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко лишь упомянул, что завершена экспертиза проекта и проводятся открытые торги. Объявлены они были в начале июля и на момент проведения мероприятия срок принятия предложений истек.

Согласно информации на сайте Prozorro, взять на себя первую очередь возведения памятного объекта "решилась" лишь одна фирма — консорциум "Билдинг ЮА" с предложением на 41,9 млн гривен меньше стартовой цены. То есть за 1 млрд. 759 млн. гривен.

Интересно, что эта компания, по данным сервиса Опендатабот, совсем "молодая" и была по стечению обстоятельств зарегистрирована 4 июля — через день после обнародования информации о начале конкурса. В его учредителях — ООО "ЕвроЭлитБуд" ( Одесса, директор — Сергей Саушин), ООО "АКАМ" (Днепр, директор — Алексей Михеев) и ЧАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (Бровары, уполномоченные лица — Олег Гончаренко и Виктор Гавриленко), а конечные бенефициары — одесситы Александр Исаев (имел отношение к ООО "Заречанский гранит", которое занималось в Житомирской области добычей камня, но прекратило свою деятельность. — Авт. ) и Наталья Побережец.

Ради строительства почти на 2 млрд. временно "слились" три компании из Одессы, Днепра и Броваров.

И если первая фирма специализируется на строительстве и имеет очень скромный уставный капитал в 5 тыс. гривен, то во второй он больше, чем солидный — 48,4 миллиона, а основной деятельностью прописано "резка, отделка и отделка декоративного и строительного камня". Среди различных видов материалов компания использует и гранит, который уже заложен в проекте мемориала и может стать материалом для надмогильных сооружений. А третья фирма занимается строительством дорог и автострад, имея уставный капитал в 1,4 млн. гривен.

Принятие решения, отдавать подряд единственному претенденту или нет, на несколько дней "зависло", потому что организаторы торгов обнаружили определенные несоответствия. Из их описания следует, что одна из вошедших в консорциум фирм — ООО "АКАМ" — уже имеет договор с ООО "АК ПРО", предметом которого являются изделия "из натурального камня серого цвета вулканического происхождения" (гранита и/или лабрадорита). Эта фирма также днепровская, среди учредителей и бенефициаров – частное лицо и фирмы с кипрской регистрацией. И хотя это не оффшор в чистом виде, у страны есть преимущества в системе налогообложения, которыми активно пользуются представители украинского бизнеса.

И хотя договор вроде бы налицо, но он не подтверждает закупку материала для строительства в заявленном в технической документации количестве. Кроме того, консорциум "Билдинг ЮА" при подаче тендерного предложения не предоставил документ, подтверждающий наличие специализированного оборудования для распила продукции из натурального камня. Это указано в перечне замечаний от организаторов к аукциону. Но на момент выхода публикации на сайте добавилось письмо-гарантия от ООО "АК ПРО" о том, что фирма способна и произвести, и распилить 11 500 кв. м/месяц гранита и/или лабрадорита — в количестве, необходимом для бесперебойного выполнения работ.

Предприятие, фигурирующее в тендерной документации, гарантировало выполнение заявленного объема работ.

Но откуда она будет брать камень в документах не прописано. Скорее всего, это будет "очаг камнеобработки", как называют Коростышев на Житомирщине специалисты. Ведь именно в этот город фирма ищет оператора по обработке природного камня на сайте Work.ua. При этом в пресс-службе ГУ "Национальное мемориальное военное кладбище" сообщили, что не знают, откуда будет поставляться гранит, который будет использоваться при строительстве 1-й очереди. И объяснили: где его покупать будет решать фирма-застройщик. Но конечный результат будет под техническим и авторским наблюдением чиновников.

Стоимость продукции поставщик и покупатель договорились определять на момент проведения сделки.

— Подрядчик, который будет производить строительство, обязан осуществлять контроль качества, количества и комплексности поставки материалов, конструкций и изделий. Также подрядчик будет обязан использовать строительные материалы, техническое оборудование, предусмотренное проектом, исключительно при наличии соответствующих документов по подтверждению соответствия (декларации о соответствии, паспортах качества, сертификатах соответствия и т.п.) и других необходимых документов, необходимых для применения поставленных материалов, оборудования и их частей (или элементов) на территории Украины. Он будет гарантировать и отвечать за качество выполненных работ материалов, оборудования, и возможность их безопасной эксплуатации в течение гарантийных сроков, — говорится в ответе пресс-службы.

Вопросы по строительству остаются

Ситуация со строительством мемориального кладбища, которое будет осуществлять консорциум "Билдинг ЮА", так как 1 августа его статус в системе электронных закупок был изменен с "ожидающего решения" на "победитель", выглядит недостаточно прозрачной. По крайней мере, в части выбора подрядчика и подбора одного из ключевых материалов. Хотя формально все требования и соблюдены.

К примеру, как пояснили в пресс-службе ГУ "Национального мемориального военного кладбища": "Согласно нормативно-правовым актам в сфере публичных закупок предусмотрено, что достаточно одного тендерного предложения для того, чтобы открытые торги с особенностями состоялись".

Такая форма хозяйственного объединения, как консорциум, имеет место, поскольку предполагает использование опыта и компетенций каждого из участников для выполнения того или иного проекта. Но почему тогда один из них — ООО "АКАМ" — не выполняет самостоятельно работы, а закупает эту услугу у другой фирмы? И, наверное, с учетом предусмотренных на строительство сумм можно было провести отдельный тендер на закупку материалов и получить несколько предложений от компаний, которые сами добывают и обрабатывают гранит. Что могло бы отразиться на финальной стоимости продукта, а не сосредоточиться на одном варианте, избранному непонятно по какому критерию.

На следующий круг обсуждения надгробных сооружений госучреждение представит нагробные сооружения с фото и надписями.

Пока у заинтересованных лиц остается возможность повлиять на то, будут ли гранитными и надгробные сооружения, потому что обсуждение продолжается. Как сообщили в ГУ, запланирована еще одна презентация, на которой общественности представят "финальные версии крестов и плит с фотографией павшего воина и нанесением уникальных шрифтов, разрабатываемых специально для Национального военного мемориального кладбища".

— Они будут выполняться из гранита, добываемого на Старобабановском гранитном карьере в Черкасской области, и из песчаника, добытого в Ямпольском районе Винницкой области, поскольку это самые светлые варианты из предложенных, — уточнили в пресс-службе. И добавили, что, несмотря на активное обсуждение проекта в соцсетях и СМИ, на объявление о приеме предложений и замечаний на сайте Минвета в конце мая, отзыва получено не было. Равно как и от общественного совета при министерстве, куда госучреждение обращалось с предложением рассмотреть проект.

На участке, где будет расположено национальное кладбище, в том числе и производят вырубку деревьев.

Как сообщал "Телеграф", на первом этапе строительства Национального военного мемориального кладбища возле села Мархаловка и Южного кладбища (Вита-Почтовая) вблизи Одесской трассы под Киевом, предусмотрено обустройство подъездной дороги, автостоянки, ограждения, локальных очистных сооружений, искусственной воды стенки, а также части сектора погребений.

По данным Госучреждения, которое занимается памятным местом, после этого застройщик перейдет к возведению админздания и дома траура, мемориала и монументов, остановки общественного транспорта, входной и центральной площадей и т.д. В общей сложности строительство предусматривает шесть очередей, стоимость первой, как уже отмечалось, составит 1,759 млрд грн, а на 2024 год предусмотрено в госбюджете около 400 млн гривен. На объекте уже идут подготовительные работы. Между тем определена и фирма, которая будет проектировать второй этап строительства. Соответствующий тендер выиграло одесское ЧП "Терра Инжиниринг" — автор проекта первой очереди.