Ахметов передал 14 британских бронетранспортеров 3-й штурмовой

14 бронетранспортеров FV432 Mark 2 с запчастями, стоимостью 53 млн грн, отправились в 3-ю штурмовую бригаду

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 – это британский гусеничный бронетранспортер, разработанный для перевозки военных. Экипаж может составлять до 12 человек, стальная броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков, максимальную скорость до 52 км/ч, а на одном баке горючего можно проехать до 480 км. "Стальной фронт" предоставил средства для закупки их в Великобритании: 12 машин модели FV432 и две ремонтно-эвакуационные FV434.

"Мы нашли эти БТРы в Великобритании, и более шести месяцев доставляли их в Украину. Ребята давно просили бронированную гусеничную технику, которая позволяет им спасать жизни на разных участках фронта", – рассказывает представитель "Стального фронта", руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Благодаря компактным размерам и гусеничной ходовой части FV432 Mark 2 может передвигаться по сложной местности, поэтому его используют для различных задач.

"Их проходимость гораздо лучше, чем у колесной техники. Поэтому она спасает жизнь ребят, которые выполняют сейчас свои боевые задачи. Мы дополнительно их переоснащаем внутренней системой навигации, связи, чтобы ребятам было лучше между собой сотрудничать на поле боя", – рассказал боец 3-й штурмовой бригады.

FV432 Mark 2 использовался британскими вооруженными силами в различных конфликтах, включая войну в Персидском заливе (1990–1991), операции в Ираке и Афганистане.

Напомним, "Стальной фронт" — это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы — поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 9 млрд грн.