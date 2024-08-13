Ахметов передав 14 британських бронетранспортерів 3-й штурмовій

14 бронетранспортерів FV432 Mark 2 із запчастинами, вартістю 53 млн грн, вирушили до 3-ї штурмової бригади

Бронетранспортер FV432/434 Mark 2 — це британський гусеничний бронетранспортер, розроблений для перевезення військових. Екіпаж може становити до 12 людей, сталева броня забезпечує захист від стрілецької зброї та осколків, максимальна швидкість до 52 км/год, а на одному баку пального можна проїхати до 480 км. "Сталевий фронт" надав кошти для закупівлі їх у Британії: 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434.

"Ми знайшли ці БТРи у Великій Британії, і понад шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту", – розказує представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Завдяки своїм компактним розмірам та гусеничній ходовій частині, FV432 Mark 2 може пересуватися складною місцевістю, тому його використовують для різних задач.

"Їхня прохідність набагато краще, ніж в колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково їх переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою", – розказав боєць 3-ї штурмової бригади.

FV432 Mark 2 використовувався британськими збройними силами в різних конфліктах, включаючи війну в Перській затоці (1990-1991), операції в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" — це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 9 млрд грн.