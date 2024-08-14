Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан передал 1000 огнетушителей общинам Донецкой области
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Также благотворители направили на Донетчину медицинское оборудование, продукты и детское питание.
Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан передал в Донецкую область огнетушители, пищевые продукты, медицинское оборудование и т.д.
"Ситуация во многих общинах области критическая. Есть особые потребности у спасателей и медиков, которые защищают жизнь людей. Фонд несколькими партиями привез 1000 огнетушителей и оборудование для тушения пожара.
Кроме того, передаем реактивы для гемодиализа, костыли, инвалидные коляски, средства гигиены для пациентов больниц, продукты питания (макаронные изделия, консервы).
В области по-прежнему остаются семьи с малыми детьми. Для них передаем около 2500 наборов детских йогуртов длительного хранения. Общины на местах уже приступили к выдаче детского питания.
Необходимо поддерживать граждан, учитывая угрозы врага мирным жителям. Продолжаем работать и оказывать благотворительную помощь Донетчине и другим прифронтовым регионам", — сообщают в Благотворительном Фонде Братьев Мкртчан.