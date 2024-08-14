Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав 1000 вогнегасників громадам Донеччини

Також благодійники спрямували в область медичне обладнання, продукти та дитяче харчування

Благодійний Фонд Братів Мкртчан передав на Донеччину вогнегасники, харчові продукти, медичне обладнання тощо.

"Ситуація в багатьох громадах області є критичною. Є особливі потреби у рятувальників і медиків, які захищають життя людей. Фонд кількома партіями привіз 1000 вогнегасників та обладнання для гасіння пожежі.

Окрім того, передаємо реактиви для гемодіалізу, милиці, інвалідні візки, засоби гігієни для пацієнтів лікарень, харчові продукти (макаронні вироби, консерви).

В області досі лишаються родини з малими дітками. Для них передаємо майже 2500 наборів дитячих йогуртів тривалого зберігання. Громади на місцях вже почали видачу дитячого харчування.