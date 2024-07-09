Бывшие заключенные присягнули на верность народу Украины: когда и в составе какой бригады поедут на фронт (фото)

В бригаде отмечают, что новобранцы патриотически настроены

В Украине бывшие заключенные приняли присягу и в скором времени приступят к выполнению боевых задач в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. Их отдельный батальон назвали "Характерники".

Об этом сообщили в пресс-службе бригады. Количество бойцов из числа бывших злоумышленников не уточняется.

В бригаде отметили, что среди новобранцев есть много патриотов, которые неоднократно изъявляли желание защищать страну. Также имеются люди с боевым опытом, то есть бывшие военнослужащие.

"Новобранцы нашей бригады воспользовались возможностью получить второй шанс и присоединиться к исполнению священной обязанности в большой войне за Независимость. Добровольцы воспользовались своим правом на искупление вины и решили встать к оружию, защищая родную землю от захватчиков", — отметили в 24 ОМБр имени короля Даниила.

Накануне новобранцы приняли Военную присягу на верность украинскому народу и провозгласили молитву украинского националиста. Когда именно они приступят к выполнению задач на фронте в бригаде не уточнили, но отметили, что произойдет это в ближайшее время.

К слову, характерником во времена Запорожской Сечи называли ведуна, целителя или духовного наставника. В его обязанности входило не только ведовство или гадание, но и лечением раненых казаков, их психологическая и физическая подготовка. Согласно преданиям, характерники обладали магическими способностями, которые использовали для нужд запорожских казаков.

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