"Вони побороли цей страх": капітан ЗСУ розповів, чому варто мобілізувати засуджених за важкими статтями

Понад три тисячі засуджених вже проходять навчання

В Україні потрібно дозволити мобілізацію засуджених не лише за легкі та середні злочини, а й за важкі. Нині у колоніях утримується чимало готових військовослужбовців, яким необхідно дати шанс на реабілітацію перед соціумом, родиною та самим собою.

Таку думку виданню "Телеграф" висловив заступник командира танкового батальйону 32-ї бригади ЗСУ капітан Дмитро Балабуха. Розгорнуте інтерв’ю читайте у матеріалі: Колишні зеки при штурмі показали себе не гірше за добровольців

До слова, Дмитро Балабуха на позивний "Танкіст" і сам був засуджений за вбивство, проте помилуваний на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нині він бореться за свободу та незалежність нашої Батьківщини.

Згідно з законом про мобілізацію засуджених, нині дострокове звільнення можуть отримати ті, хто скоїв злочини невеликої тяжкості або середньої. Проте на думку Танкіста такий підхід варто змінити.

"Я ставлюся до цього скептично. Мені здається, потрібно призвати всі категорії засуджених, придатних до військової служби. Якщо людина мотивована, хоче служити, чому її не забрати раніше з місць позбавлення волі? Стаття, за якою людина отримала покарання, не має значення — крадіжка чи вбивство. Їй треба дати шанс реабілітуватись перед соціумом, родиною, перед самою собою…", — переконаний заступник командира.

За його словами, нині у місцях позбавлення волі знаходиться чимало готовий військовослужбовців. Це люди, які свого часу були засуджені по тяжким статтям, проте ще раніше були так чи інакше пов’язані з військовою службою.

"Мені неодноразово доводилося спілкуватися із засудженими офіцерами поліції в минулому й військовими спецпідрозділів на тему їхньої участі в сьогоднішній війні. Це готові військовослужбовці, бо в них уже є підготовка, і доволі непогана, хоча без проходження через навчальні центри в зону бойових дій ніхто не потрапляє. Це люди, які хочуть, можуть і вміють воювати. І в цьому велика перевага такого набору. Мені, як командирові, було б простіше працювати з таким поповненням, аніж з насильно мобілізованими", — зауважив Балабуха.

На думку військового, люди які вже вбивали набагато краще адаптуються до бойових дій на фронті. Працювати з ними простіше.

"Хай як це погано звучить, але так. Бо вони побороли цей страх, переступили якусь лінію і зможуть показати себе на фронті як безстрашні вояки", — насамкінець зазначив заступник командира танкового батальйону 32-ї бригади ЗСУ.

Мобілізація засуджених в Україні

Нагадаємо, 17 травня поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

З дня набуття чинності закону вже понад 6100 засуджених виявили бажання долучитись до ЗСУ в обмін на звільнення. Близько 3800 людей вже виїхали з установ відбування покарань на навчання. Деякі з них вже долучилися до війська і воюють на фронті у складі різних підрозділів ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що колишні в’язні присягнули на вірність народу України. Стало відомо коли і у складі якої бригади вони поїдуть на фронт.