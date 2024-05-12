Не только убийцы: в Минобороны объяснили, кого из осужденных не будут мобилизовывать

Закон еще должен подписать президент

В Украине после вступления в силу соответствующего закона начнут мобилизовывать осужденных. Однако это касается только некоторых категорий.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что ограничения будут действовать для лиц, отбывающих наказание или осужденных за преступления против основ нацбезопасности Украины.

Также, по словам спикера, не будут мобилизовывать осужденных за умышленное убийство двух или более людей или убийство с особой жестокостью, или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием, преступления против половой свободы и неприкосновенности, преступления, связанные с терроризмом.

Кроме того, действие этого закона не будет распространяться на осужденных за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких человек. А также покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего и особо тяжкие коррупционные преступления.

Лазуткин подчеркнул, что решение об условно-досрочном увольнении будет принимать суд. По его словам, осужденные смогут служить в специальных подразделениях воинских частей.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде заявил, что Украина может мобилизовать в ряды армии определенное количество заключенных. Всего эта цифра может быть оценена в 15-20 тысяч человек.