Во Львове находятся спикер парламента Чехии и украинский вице-спикер Елена Кондратюк

Глава Палаты депутатов чешского парламента Маркета Пекарова Адамова прибыла во Львов, который ночью подвергся массированной атаке со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, также находящаяся во Львове.

"Сегодня с самого утра во Львове мы вместе со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой. Сразу выехали на места разрушений, нанесенных ночной российской ракетной атакой. Они сознательно били по центру города — по жилой застройке и гражданской инфраструктуре", — отметила Елена Кондратюк в своем сообщении.

Она напомнила, что в результате ракетных обстрелов повреждено более полусотни домов во Львове. Под удар попали также две больницы и две школы. Сообщается о семи погибших, среди которых трое детей, и по меньшей мере 38 пострадавших.

"Это очередной теракт и военное преступление РФ, свидетелем которого своими глазами стала и госпожа Маркета. Учитывая усиление российского террора против гражданского населения, обратилась к спикеру Палаты депутатов Чехии с просьбой задействовать все возможности — как внутри страны, так и в межпарламентской дипломатии, — чтобы способствовать передаче Украине современных систем ПВО", — рассказала заместитель главы Верховной Рады Украины.

"Нам также нужна помощь со строительством укрытий — в больницах, школах, университетах, повсюду, где это необходимо. Только так мы сможем противостоять планам России обезлюдить Украину и обеспечивать хоть какую-то повседневную жизнь страны и общества", — сообщила Елена Кондратюк.