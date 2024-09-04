У Львові перебувають спікерка парламенту Чехії та українська віцеспікерка Олена Кондратюк

Голова Палати депутатів чеського парламенту Маркета Пекарова Адамова прибула до Львова, який вночі зазнав масованої атаки з боку Російської Федерації.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка також перебуває у Львові.

"Сьогодні від самого ранку у Львові ми разом зі спікеркою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Одразу виїхали на місця руйнувань, завданих нічною російською ракетною атакою. Вони свідомо били по центру міста – по житловій забудові та цивільній інфраструктурі", — зазначила Олена Кондратюк у своєму дописі.

Вона нагадала, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено понад півсотні будинків у Львові. Під удар потрапили також дві лікарні та дві школи. Повідомляють про сімох загиблих, серед яких троє дітей, та щонайменше 38 постраждалих.

"Це черговий теракт та воєнний злочин РФ, свідком якого на власні очі стала й пані Маркета. Враховуючи посилення російського терору проти цивільного населення, звернулася до спікерки Палати депутатів Чехії з проханням задіяти всі можливості — як всередині країни, так і в міжпарламентській дипломатії, — аби сприяти передачі Україні сучасних систем ППО", — розповіла заступниця голови Верховної Ради України.

"Нам також потрібна допомога з будівництвом укриттів – в лікарнях, школах, університетах, всюди, де це необхідно. Тільки так ми зможемо протистояти планам Росії знелюднити Україну та забезпечувати бодай якесь повсякденне життя країни та суспільства", — повідомила Олена Кондратюк.