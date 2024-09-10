Шампуня в СССР не было? Чем женщины мыли волосы в советское время

В ход шел не только стиральный порошок

В советские времена был жесткий дефицит почти на все, особенно это касалось предметов ухода. Большинство женщин могли иметь одну баночку шампуня на полгода и больше, однако находили выход из ситуации.

"Телеграф" расскажет, чем женщины мыли волосы в СССР и что использовали для блеска.

Шампунь в СССР был роскошью и на вес золота, поэтому когда появлялся на полках — его мгновенно разгребали. К тому же никто не смотрел на то для жирной или сухой он кожи, сохраняет ли цвет окрашенных волос. Женщины брали, что могли, этим и мыли волосы. И обычно одну небольшую баночку очень экономили, чтобы на дольше хватило.

Когда же шампуня не было, или его берегли, прибегали к другим средствам ухода.

Чем женщины в СССР мыли волосы?

Стиральный порошок. Да, его сбивали руками в пену и мыли волосы и кожу головы. Выбирали порошок из-за того, что у него был гораздо более приятный запах, чем у хозяйственного или дегтярного мыла, он еще и хорошо пенился. Побочные действия типа покраснения и раздражения кожи не сильно беспокоили женщин.

Да, его сбивали руками в пену и мыли волосы и кожу головы. Выбирали порошок из-за того, что у него был гораздо более приятный запах, чем у хозяйственного или дегтярного мыла, он еще и хорошо пенился. Побочные действия типа покраснения и раздражения кожи не сильно беспокоили женщин. Куриный желток . Иногда женщины мыли волосы и желтком куриного яйца, которое якобы и придавало ему блеск. Однако такие банные процедуры проходили в прохладной воде, чтобы яйцо не свернулось.

. Иногда женщины мыли волосы и желтком куриного яйца, которое якобы и придавало ему блеск. Однако такие банные процедуры проходили в прохладной воде, чтобы яйцо не свернулось. Мыло. Женщины использовали и ароматное мыло для мытья волос, хотя оно могло и оставлять неприятные следы на волосах и коже.

Женщины использовали и ароматное мыло для мытья волос, хотя оно могло и оставлять неприятные следы на волосах и коже. Питательные смеси. Эти смеси женщины делали либо из прокисшего молока, либо из ржаного хлеба, который замачивали в воде. Главным правилом в использовании такого шампуня было – хорошо его смыть.

К тому же, чтобы волосы блестели их ополаскивали теплой водой с уксусом, с лимонной кислотой или специальным отваром трав.

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