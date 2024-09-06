Статья за "тунеядство" и расстрел за обмен валюты: дикие запреты, существовавшие в СССР

Современному человеку покажутся просто невыносимыми

Многие законы в Советском Союзе работали не во благо граждан. Они делали жизнь простых людей только хуже, а по современным меркам просто невыносимой.

Так, в 1977 году в СССР была принята так называемая "Брежневская" конституция. В нем были прописаны законы о правах и свободах граждан и даже о демократии и власти народа.

Правда, на деле выглядело все иначе. "Телеграф" рассказывает о запретах в Советском Союзе, которые современному человеку покажутся просто дикими.

Запрет на занятие любимым делом

В стране Советов гражданин не мог заниматься тем, что ему по душе. Все имели право на труд, и никто не имел права на так называемое "тунеядство".

Союз гордился своей концепцией всеобщей занятости. В нем вообще не существовало такой категории как безработные. Совершеннолетним советским гражданам было запрещено не иметь официального трудоустройства. Исключение составляли женщины, воспитывающие маленьких детей, инвалиды и пенсионеры. Гражданам без трудоустройства угрожала уголовная статья, дававшая от 2 до 5 лет лишения свободы.

Итак, если вы были человеком творческим или мечтали о самозанятости, то это могло закончиться тюрьмой. В стране Советов все должны были работать и строить коммунизм. Фрилансеров просто не существовало, а люди творческих профессий сильно страдали.

Виктор Цой в котельной и на концерте

Стать музыкантом в Союзе означало получить диплом о музыкальном образовании и устроиться на работу в филармонию. Стать писателем означало иметь удостоверение члена Союза писателей. Только так и никак иначе.

Известный музыкант и певец Виктор Цой был вынужден работать кочегаром в котельной, чтобы не попасть под статью о тунеядстве, а поэт и музыкант Борис Гребенщиков называл своих друзей поколением дворников и сторожей. Им всем приходилось числиться в таких должностях, чтобы просто иметь возможность заниматься любимым делом.

Система принудительного распределения

Любой выпускник вуза обязан после учебы три года отработать там, куда его направит распределительная комиссия. Менять место работы в этот период было запрещено. Если за время обучения человек понял, что ему более интересна другая профессия, это никого не беспокоило.

С Украины тебя могли отправить на Сахалин или на Крайний Север без права как-то обжаловать это решение. При этом выпускники должны были обеспечиваться жильем. Однако на практике это часто были общежития с ужасающими бытовыми условиями.

Типичное общежитие

Запрет на выезд за границу

Чтобы попасть за границу, гражданам страны Советов требовалась выездная виза. Получить ее было практически невозможно. Чтобы отправиться в социалистическую страну типа Болгарии или Польши, нужно было пройти многоступенчатый отбор.

Если не было серьезных оснований для поездки, то разрешение, скорее всего, получить не удалось бы. Желание поехать к морю или погулять по европейским столицам не считалось уважительной причиной.

При этом человеку могли отказать в такой визе из-за физических недостатков, вроде хромоты или косоглазия. Делалось это потому, что с пропагандистской целью туристы из СССР должны были выглядеть, как из обложки журнала — все молодые, красивые и здоровые.

О том, каким был международный туризм во времена СССР, мы рассказывали в одном из своих материалов: Семья в заложниках, а сам за границу

Запрет на миграцию внутри страны

Во времена СССР человек не мог просто так отправиться из Киева или Одессы в Ленинград или Москву, снять там квартиру и начать искать себе работу.

Сначала нужно было найти предприятие, которое готово предоставить вам прописку, или жениться/выйти замуж и прописаться в квартиру супруга. Только при одном из этих условий вы имели право изменить место жительства.

Чтобы привлекать рабочую силу, московским заводам предоставляли лимиты на количество людей, которых они могли пригласить и прописать в столице. Из этого возник термин "лимитчики", так называли людей, которые приехали в Москву на заработки и жили в общежитиях или окрестностях.

"Лимитчики" в Москве

Запрет на любые валютные операции

Существовала такая себе 88 статья Уголовного кодекса. За операции с валютой нарушителя ждало наказание: от 3 лет тюрьмы до смертной казни.

Отправляясь за границу, человек получал право на покупку долларов (немецких марок, франков и т.п.). Для этого он должен был прийти в отделение банка и показать разрешение на выезд за границу.

Валюту продавали по официальному курсу, то есть сильно заниженному. В Брежневское время он составлял 67 копеек за 1 доллар, тогда как на самом деле курс составлял 20 рублей за 1 доллар.

Запрет на любые валютные операции

В поездку можно было взять крайне ограниченное количество денег. Поэтому советские люди тащили с собой за границу огромные чемоданы с консервами, чтобы не тратить драгоценную валюту на еду. А купить на нее импортную одежду и другие вещи, которых у СССР не было. Вернувшись домой гражданин должен был сдать всю оставшуюся у него валюту опять же по официальному курсу.

Запрет критиковать власть

В Уголовном кодексе была специальная статья 58. Она предусматривала наказание за антисоветскую агитацию. Получиться ее было легко — от раздачи открыток до рассказа анекдота о Брежневе.

Именно 58 статья являлась главным инструментом Сталинских репрессий. Во времена Хрущева статья изменила номер, но суть не изменилась. Эта статья активно применялась для преследования диссидентов. Людей, пытавшихся заниматься критикой действий власти.

Запрет на частную собственность

В стране Советов не было понятия частной собственности. Была общенародная (государственная), колхозно-кооперативная (принадлежит членам кооператива, а кооператив принадлежит государству), личная (личные вещи, которыми человек пользуется, от одежды и бытовой техники до автомобиля).

При этом гражданин не мог использовать личную собственность для получения дохода.

Личные вещи можно было продать только в официальном комиссионном магазине с определенным процентом — из-за спекулянтов человек за дорогую вещь мог получить сущие копейки.

Квартиры были государственными и выдавались гражданам только в пользование.

Таксовать на собственном автомобиле тоже было запрещено, за это можно было получить реальный срок.

Здесь стоит упомянуть о знаменитых "бесплатных квартирах". Жилье не находилось в собственности граждан. Квартиры были государственными и выдавались гражданам только для пользования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР появились "легендарные" хрущевки. Символ эпохи называли хрущобами и было за что.