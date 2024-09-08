Почему в СССР новогодний "огонек" называли голубым: ответ вас удивит

Программа появилась на телеэкранах в 1962 году

Для каждого человека на Земле новый год – это особый праздник, который любят и ждут миллионы людей по всему миру. В Советском Союзе одним из самых ожидаемых событий в новогоднюю ночь была телепрограмма "Голубой огонек".

"Телеграф" расскажет, почему эта программа имела именно такое неоднозначное название.

На протяжении многих лет "Голубой огонек" или в подлиннике "Голубой огонек" был символом советского телевидения и важной частью новогодних празднований.

Телепередача стала своеобразным воплощением советской культуры, где на фоне торжественных декораций выступали лучшие артисты страны, звучали любимые песни. А юмористы развлекали зрителей остроумными шутками.

Однако у многих людей до сих пор есть вопросы о том, почему именно "голубой". Кто-то связывает это с тем, что это зимний цвет, символизирующий снег и морозы, а кто-то в шутку намекает на латентную гомосексуальность. Но на самом деле ответ на этот вопрос достаточно прост и прозаичен.

"Голубой огонек" появился на телеэкранах в 1962 году. Тогда она сразу понравилась публике из-за ее непринужденности и праздничной атмосферы. Однако это шоу не всегда было известно как "Голубой огонек", ведь название несколько раз меняли, прежде чем утвердить окончательный вариант.

То, что в конце концов огонек стал голубым, связано с техническими особенностями советского телевидения середины ХХ века. Тогда черно-белые телевизоры несколько светились голубым оттенком. Кстати, из-за этого в то же время появилось такое стойкое выражение, как "голубые экраны".

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