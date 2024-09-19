Помощь Украине в сохранении культурного наследия через проект "Ковчег"

Фонд семьи Карела Комарека (KKFF), ведущая чешская благотворительная организация, в партнерстве с инициативой "Поддержка украинской культуры", совместным проектом Министерства культуры Чешской Республики и Чешского комитета ICOM (Международного совета музеев), помогает сохранить украинское культурное наследие в условиях продолжающейся войны. В Институте культурной стратегии во Львове в партнерстве с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" 18 сентября были официально расширены рамки проекта ARK ("Ковчег"). Инициатива реализуется под патронажем министра культуры Чешской Республики.

Поскольку полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, объекты культурного наследия страны систематически обстреливаются, что приводит к разрушительным потерям исторических и художественных сокровищ. В ответ KKFF в сотрудничестве с Министерствами культуры Чехии и Украины, Национальным музеем Чешской Республики и Чешским комитетом Международного совета музеев (ICOM) при поддержке частной филантропии и таких компаний, как MND, начал проект ARK в конце 2023 года. Революционные мобильные устройства, которые являются центром проекта, призваны сохранить украинскую литературу и культурные артефакты путем оцифровки. По данным ЮНЕСКО, с февраля 2022 года почти 500 культурных объектов было уничтожено или значительно повреждено, проект ARK является жизненно важной попыткой защитить идентичность Украины и сохранить ее наследие для будущих поколений.

Основой проекта ARK являются мобильные защитные транспортные средства (MSV), оснащенные самыми современными технологиями для защиты и транспортировки культурных артефактов. Эти MSV имеют автономную работу, дистанционный мониторинг, отслеживание в реальном времени и системы контроля окружающей среды. Кроме того, функции безопасности предотвращают несанкционированный доступ и вмешательство, создавая безопасную среду для защиты спасенных артефактов. Ожидается, что первый MSV будет развернут до конца 2024 года.

Эти транспортные средства позволят работникам культуры в районах, пострадавших от войны, спасать исторические книги и создавать цифровые копии и 3D-сканы неподвижных объектов, таких как фрески, которые невозможно физически переместить.

Любош Весели, директор KKFF, объяснил: "Инициатива ARK имеет большое значение для KKFF, поскольку поддержка культуры и искусства является центральной частью нашей миссии. Мы имеем долгую историю поддержки Украины и ее народа. Поскольку мы являемся свидетелями сознательного уничтожения культурного наследия Украины, этот проект вызывает у нас еще более сильный отклик".

После дискуссии за круглым столом с участием представителей отдельных учреждений культуры была подписана совместная декларация по инициативе "Поддержка украинской культуры" и ARK III, новой мобильной рабочей станции оцифровки, которая будет специально создана и введена в действие в 2025 году. Декларацию подписал Ондржей Храст, заместитель министра культуры Чешской Республики, и Максим Остапенко, генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

ARK III будет сосредоточен на оцифровке 3D-объектов и готовится в сотрудничестве с Национальным музеем Чешской Республики. Сложность проекта ARK III является непревзойденной, поскольку он сочетает в себе место спасения и оцифровки вместе с компактным мобильным устройством, которое можно быстро развернуть. Это позволит оцифровать меньшие артефакты, найденные в музеях и галереях Украины, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ондржей Храст добавил: "Эта инициатива имеет решающее значение не только для сохранения украинской культуры, но и для защиты мирового культурного наследия. Украинские художники, писатели и исторические артефакты являются частью общего человеческого опыта, обогащая мировую культуру своим уникальным вкладом. Проект ARK гарантирует, что эти бесценные активы не будут потеряны из-за уничтожения в войне".

Максим Остапенко продолжил: "Проект ARK — это спасательный круг для культурных ценностей Украины и символ стойкости перед лицом невзгод. Сохраняя наше наследие, мы защищаем душу Украины. Это сотрудничество — свидетельство силы единства в сохранении того, что определяет нас как народ".

Михал Лукеш, генеральный директор Национального музея Чешской Республики, сказал: "Проект ARK может служить глобальной моделью сохранения культуры. Он демонстрирует, как частные фонды, корпорации, государственные учреждения и неправительственные организации могут эффективно сотрудничать для защиты культурного наследия, повышая осведомленность о его важности, особенно в зонах конфликта. Если эта инициатива побудит к подобным усилиям во всем мире, это будет способствовать развитию движения за сохранение культуры".

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О Фонде семьи Карела Комарека

Семейный фонд Карела Комарека, основанный чешским предпринимателем Карелом Комареком и его женой Штепанкой, направлен на поддержку культурных, образовательных и социальных проектов, которые имеют долгосрочное влияние на общество. Основным направлением деятельности фонда является развитие и возрождение общественных пространств, превращение парков, школьных садов и других коммунальных территорий в яркие, функциональные места, которые укрепляют связи между громадами. Сочетая строительство и озеленение с культурной и образовательной деятельностью, фонд способствует созданию среды, которая поощряет диалог, сохраняет культурное наследие и вдохновляет на творчество, делая эти пространства жизненно важными центрами жизни общества.