Допомога Україні у збереженні культурної спадщини через проєкт "Ковчег"

Фундація родини Карела Комарека (KKFF), провідна чеська благодійна організація, у партнерстві з ініціативою "Підтримка української культури", спільним проєктом Міністерства культури Чеської Республіки та Чеського комітету ICOM (Міжнародна рада музеїв) допомогає зберегти українську культурну спадщину в умовах війни. У партнерстві з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" 18 вересня в Інституті культурної стратегії у Львові відбулося офіційне розширення масштабів проєкту ARK ("Ковчег"). Ініціатива реалізується під патронатом міністра культури Чеської Республіки.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, об’єкти культурної спадщини країни систематично обстрілюються, що призводить до руйнівних втрат історичних і мистецьких скарбів. У відповідь KKFF у співпраці з Міністерствами культури Чехії та України, Національним музеєм Чеської Республіки та Чеським комітетом Міжнародної ради музеїв (ICOM) за підтримки приватної філантропії та таких компаній, як MND, розпочав проєкт ARK наприкінці 2023 року. Революційні мобільні пристрої, які є центром проєкту, покликані зберегти українську літературу та культурні артефакти шляхом оцифрування. За даними ЮНЕСКО, з лютого 2022 року майже 500 культурних пам’яток було знищено або значно пошкоджено, проєкт ARK є життєво важливою спробою захистити ідентичність України та зберегти її спадщину для майбутніх поколінь.

Основою проєкту ARK є мобільні захисні транспортні засоби (MSV), оснащені найсучаснішими технологіями для захисту та транспортування культурних артефактів. Ці MSV мають автономну роботу, дистанційний моніторинг, відстеження в реальному часі та системи контролю навколишнього середовища. Крім того, функції безпеки запобігають несанкціонованому доступу та втручанню, створюючи безпечне середовище для захисту врятованих артефактів. Очікується, що перший MSV буде розгорнуто до кінця 2024 року.

Ці транспортні засоби дозволять працівникам культури в районах, що постраждали від війни, рятувати історичні книги та створювати цифрові копії та 3D-скани нерухомих об’єктів, таких як фрески, які неможливо фізично перемістити.

Любош Весели, директор KKFF, пояснив: "Ініціатива ARK має велике значення для KKFF, оскільки підтримка культури та мистецтва є центральною частиною нашої місії. Ми маємо довгу історію підтримки України та її народу. Оскільки ми є свідками свідомого знищення культурної спадщини України, цей проєкт викликає у нас ще сильніший відгук".

Після дискусії за круглим столом за участю представників окремих установ культури було підписано спільну декларацію щодо ініціативи "Підтримка української культури" та ARK III, нової мобільної робочої станції оцифрування, яка буде спеціально створена та введена в дію у 2025 році. Декларацію підписав Ондржей Храст, заступник міністра культури Чеської Республіки, та Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

ARK III буде зосереджений на цифруванні 3D-об’єктів і готується у співпраці з Національним музеєм Чеської Республіки. Складність проєкту ARK III є неперевершеною, оскільки він поєднує в собі місце порятунку та оцифрування разом із компактним мобільним пристроєм, який можна швидко розгорнути. Це дозволить оцифрувати менші артефакти, знайдені в музеях і галереях України, які знаходяться під загрозою зникнення.

Ондржей Храст додав: "Ця ініціатива має вирішальне значення не лише для збереження української культури, а й для захисту світової культурної спадщини. Українські митці, письменники та історичні артефакти є частиною спільного людського досвіду, збагачуючи світову культуру своїм унікальним внеском. Проєкт ARK гарантує, що ці безцінні активи не будуть втрачені через знищення у війни".

Максим Остапенко продовжив: "Проєкт ARK – це колоска для культурних скарбів України та символ стійкості перед лицем труднощів. Зберігаючи свою спадщину, ми захищаємо душу України. Ця співпраця є свідченням сили єдності в збереження того, що визначає нас як людей".

Міхал Лукеш, генеральний директор Національного музею Чеської Республіки, сказав: "Проєкт ARK може слугувати глобальною моделлю збереження культури. Він демонструє, як приватні фонди, корпорації, державні установи та неурядові організації можуть ефективно співпрацювати для захисту культурної спадщини, підвищуючи обізнаність про її важливість, особливо в зонах конфлікту. Якщо ця ініціатива спонукає до подібних зусиль у всьому світі, це сприятиме розвитку руху за збереження культури".

Щоб дізнатися більше про проєкт "Ковчег" та про те, як його підтримати, відвідайте сайт.

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Про Фонд родини Карела Комарека

Сімейний фонд Карела Комарека, заснований чеським підприємцем Карелом Комареком та його дружиною Штепанкою , спрямований на підтримку культурних, освітніх і соціальних проєктів, які мають тривалий вплив на суспільство. Основним напрямком діяльності фонду є розвиток і відродження громадських просторів, перетворення парків, шкільних садів та інших комунальних територій на яскраві, функціональні місця, які зміцнюють зв’язки між громадами. Поєднуючи будівництво та озеленення з культурною та освітньою діяльністю, фонд сприяє створенню середовища, яке заохочує діалог, зберігає культурну спадщину та надихає на творчість, роблячи ці простори життєво важливими центрами життя громади.