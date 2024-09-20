Какими на самом деле были ванные комнаты в СССР: в TikTok высмеяли "советское качество" (видео)
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Эти видео точно поднимут вам настроение
В социальной сети TikTok вирусится новый тренд, который можно назвать "Советское качество". Пользователи сети публикуют иронические видео, на которых показывают разные вещи со времен СССР и это под слова "Ах, советское качество, сейчас такого не делают".
"Телеграф" сделал подборку видео из ванных комнат, которые точно поднимут вам настроение. "Советское качество" давно вошло в легенды, а наиболее ностальгирующие по стране дефицита до сих пор вспоминают о нем с нотками грусти в голосе.
На каждом видео иронично, а иногда и с откровенным сарказмом изображено легендарное "советское качество". Люди демонстрируют ванные комнаты с советским кафелем и сантехникой. Конечно, можно сказать, что именно годы эксплуатации сделали комнаты настолько убогими, однако и "новенькими" они походили на спартанское жилье с некрасивой сантехникой и однотипным кафелем, напоминающим какую-то советскую больницу.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие бытовые приборы СССР скопировал у ненавистного Запада. Советские власти не хотели, чтобы граждане пользовались западной техникой, поэтому копировали все, что только можно было скопировать.