"Такого сейчас не делают": в TikTok высмеяли советские авто (видео)

Множество советских автомобилей были клонами западных моделей

В TikTok продолжает оставаться популярным тренд на "Советское качество". На днях мы делали подборку видео с ванными комнатами, а сегодня предлагаем вам посмотреть на советский автопром.

Сам тренд состоит в том, что пользователи сети публикуют иронические видео, на которых показывают разные вещи со времен СССР и это под слова "Ах, советское качество, сейчас такого не делают".

На каждом видео пользователи сети с откровенным сарказмом показывают легендарное "советское качество". Люди демонстрируют старые автомобили, которые, хоть и дожили до нашего времени, однако точно не были эталоном комфорта или удобства. Примечательно, что абсолютно большинство автомобилей СССР украл у Запада, переделал их на свой манер и втюхивал жителям Советов по несказанным ценам.

При этом, если американские автомобили тех времен часто имели коробку-автомат, кондиционер и разгонялись до сотни километров за минуту, советские машины этим похвастаться не могли.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о Топ-7 необычных вещах из СССР. Для современных украинцев многие бытовые девайсы времен СССР кажутся странными, а названия некоторых из них знают только единицы.