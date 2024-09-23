"Я лично познакомила дедушку с Ермаком": где сейчас певица Маша Фокина и что говорит о войне (фото, видео)

Однажды певица не смогла ответить, где находится Пизанская башня

Внучка первого главы правительства Украины Витольда Фокина, певица и модель Маша Фокина построила на родине музыкальную карьеру, но также запомнилась курьезом на ТВ и неоднозначными высказываниями.

Маша Фокина впервые вышла на большую сцену в 2003 году. "Телеграф" рассказывает, что известно о Маше Фокиной, что ее связывает с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, что говорит о войне в Украине и где находится сейчас.

Что известно о Маше Фокиной

Маша Фокина родилась в семье первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Она также дочь украинского бизнесмена Игоря Фокина (был заместителем председателя СП "Девон", занимается банковско-финансовой инвестиционной деятельностью).

Маша Фокина с отцом. Фото: instagram.com/mashafokina

С трех лет Фокина пела в детском хоре "Огонек" и брала частные уроки вокала, но когда подросла, поступила в Украинскую академию внешней торговли на специальность "менеджмент предприятий". Спустя пару лет Фокина начала изучать эстрадный вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Маша Фокина впервые вышла на большую сцену в 2003 году с русскоязычной песней "Ночью" в составе группы "4 короля". Также певица сотрудничала с известными продюсерами Аланом Бадоевым, Михаилом Ясинским, Дмитрием Климашенко. В 2007 году Маша представила свой дебютный альбом, а позже выпустила такие хиты, как "Свободен, парниша" и "Супер Маша".

В 2008 году Фокина приняла участие в проекте "Фабрика звезд 2", а в 2012 году снялась в сериалити-шоу "KA$TA" про героев столичных тусовок. В 2020 году внучка первого премьер-министра Украины опозорилась на ТВ, когда не смогла ответить на вопросы Алексея Дурнева: где находится Пизанская башня, кто такой Бенито Муссолини и что такое "процент".

"Я не знаю. В Пизантии? В Пизании? И Ленин с Пизании? Я не знаю…", "Процент — это, получается … Коэффициент?", "Но я не хочу отвечать на такие вопросы, я такое не люблю", — отвечала Фокина.

Певица Маша Фокина и политика

3 августа 2020 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил Витольду Фокину присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Как выяснилось, это случилось благодаря связям Ермака с Машей Фокиной. Скандальное признание певица сделала в интервью программе "Светская жизнь".

Андрей Ермак и Мария Фокина в 2012 году. Фото: Facebook\Процишин офіційний

"Вы знаете я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", — выдала тогда артистка. Сам же Витольд Фокин был уволен из-за своих неоднозначных высказываний про "особый статус" для Донбасса и всеобщую амнистию для российских боевиков.

Певица и Витольд Фокин. Фото: instagram.com/mashafokina

После скандала в сети припомнили Фокиной о ее противоречивых постах в Инстаграме о Дне Победы и Революции Достоинства еще в 2013 году, где погибло много людей.

Личная жизнь Маши Фокиной

С 2018 года Фокина находится в браке с бизнесменом Геннадием Шпиллером. 25 декабря 2018 года певица родила сына, которого назвала Габриэль.

Маша Фокина с мужем Геннадием. Фото: instagram.com/mashafokina

Где сейчас Маша Фокина и что говорит о войне

Последние годы певица живет с семьей в США, но иногда возвращается в Украину. 24 февраля 2022 года Маша Фокина выложила пост со словами "Господи, спаси и сохрани нас и Нашу страну. Сил нам и веры!" и фото с украинским флагом. Также певица дает понять, что она поддерживает украинцев и осуждает Россию как страну-агрессоршу.

В июле 2022 года Маша Фокина представила несколько песен на украинском языке, посвященных теме утрат и войны. Это "Лаванда" и "Позивний".

5 сентября певица присутствовала на Международном форуме по лоббизму & GR и Всеукраинской GR-премии 2024. В данное время Фокина находится в Украине. Недавно она была в Одессе, а сейчас отдыхает в Трускавце в отеле Mirotel Resort & SPA.

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