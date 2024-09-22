Покинул Украину после странного ДТП и оказался в розыске в России: где сейчас один из самых богатых украинцев Александр Ярославский (фото)

"Король Харькова" находится заграницей, вероятно, из-за смертельной аварии с его авто

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский, который дружит с кремлевским олигархом Олегом Дерипаской, в настоящее время находится за границей. Он находится в розыске в РФ, но и в Украине с ним случилась странная ситуация.

Ярославского называют "королем Харькова", а самым харьковчанам он обещал помочь во время войны. "Телеграф" рассказывает, что известно об олигархе и где он находится сейчас.

Кто такой Александр Ярославский

Родился 5 декабря 1959 года в Мариуполе, но позже его семья перебралась в Харьков. Окончил Харьковскую академию общественного питания и получил диплом технолога. В 1989 году Александр окончил аспирантуру Одесского технологического института, и до 1991 года считался сотрудником Харьковского института общественного питания. С 1992 года Ярославский начинает заниматься бизнесом, провел четыре года в Москве.

С 1998 года мужчина занимает должность президента JSCIB UKRSIB Group (УкрСиббанка) и является основным акционером. В 2006 году, после передачи контроля над УкрСиббанком международной финансовой группе BNP Paribas, Ярославский основал и возглавил группу DCH (Development Construction Holding).

Ярославский с Ахметовым. Фото: xsport.ua

Известно, что в 2002-2004 год Ярославский был народным депутатом ВРУ от "Партии Зеленых Украины". В 2016 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Ярославский приобрел контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода, который в 2007-ом продал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Абрамович, Дерипаска и харьковчанин Ярославский. Фото: objectiv.tv

В 2012 году Ярославский вошел в десятку самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 10-е место с состоянием в 960 миллионов долларов. За год до этого в Харькове на средства олигарха был построен первый роскошный отель Kharkiv Palace, который был обстрелян россиянами 30 декабря 2023 года и в этом сентябре. Согласно рейтингу самых богатых бизнесменов Украины за 2014 год от журнала "Фокус", он был долларовым миллиардером.

10 июля 2024 года Ярославский оказался в розыске в России. Статья, по которой его объявили в розыск не указана в базе МВД, но известно, что украинец в РФ является фигурантом дела о хищении крупной партии нефти.

Александр Ярославский и смертельное ДТП

Ярославский покинул Украину за две недели до российского вторжения. В ночь на 10 февраля под Харьковом автомобиль из его кортежа смертельно травмировал мужчину и скрылся с места аварии. Бизнесмен свою причастность к дорожному происшествию отверг, отметив, что якобы спал в это время дома. А компания DCH, которой он владеет, сообщила, что за рулем будто бы был один из сотрудников. Последний пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем автомобиля, фигурирующего в смертельном ДТП.

Погибшего в ДТП мужчину переехали дважды. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района. Сам Ярославский вскоре после аварии выехал за пределы Украины, а в МВД намерены расследовать попытку фальсификации данного дела из-за "подставного" водителя. Олигарха уже замечали за нарушением ПДД, в частности речь идет о видео, где он едет на большой скорости. При этом источники, приближенные к расследованию, ранее сообщили "Телеграфу", что существует лишь 10% вероятности того, что аварию совершил не бизнесмен.

Коллаж "Телеграфа"

Яхта Ярославского и его обещанная помощь харьковчанам

В мае 2022 года бизнесмен выставил на продажу свою яхту Kaiser за 49,5 млн евро. Тогда он заявил, что вырученные средства он направит на программу восстановления Харькова, который по сей день страдает от российских обстрелов.

В конце лета 2023 года заметили олигарха Ярославского отдыхающие на пляже Палома, Франция. Он пообедал в ресторане, а затем вернулся на свою яхту, с которой он обещал распрощаться. Уже в феврале 2024 года выяснилось, что яхта до сих пор еще не продана.

Яхта Kaiser представляет собой 60-метровое судно, произведенное немецкой компанией Abeking & Rasmussen. В 6 каютах может разместиться до 12 гостей, а также предусмотрено пространство для 15 членов экипажа. Сейчас на сайте (материал за 18 апреля 2024 года) SuperYacht Fan стоимость этой яхты составляет 52 миллиона долларов.

Семья Александра Ярославского

Ярославский был женат трижды и является отцом пятерых детей. Его первая супруга, Ирина Масельская, — дочь бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского, у них есть сын Александр, родившийся в 1993 году. Вторая жена Ярославского, как сообщали СМИ, была дальней родственницей супруги Леонида Кучмы.

Александр Ярославский и Ирина Масельская. Фото: Обозреватель

Брат Ярославского, Алексей, родился в 1965 году и был народным депутатом Украины IV созыва от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". 20 апреля 2023 года, третья жена олигарха, Марина Свентицкая объявила о разводе. Она подарила Ярославскому троих детей — двух дочек и сына.

Свентицкая подарила Ярославскому троих детей. Фото: instagram.com/marinka

Марина Свентицкая сейчас. Фото: instagram.com/marinka

Где сейчас Александр Ярославский

Бизнесмен не раскрывает информацию о своем текущем местоположении. В сентябре 2023 года стало известно, что у Ярославского есть британское гражданство. Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача. В сюжете Ткач заявил, что ему не удалось встретить бизнесмена в Лондоне.

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