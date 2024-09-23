"Я особисто познайомила дідуся з Єрмаком": де зараз співачка Маша Фокіна і що говорить про війну (фото, відео)

Якось співачка не змогла відповісти, де знаходиться Пізанська вежа

Внучка першого глави уряду України Вітольда Фокіна, співачка та модель Маша Фокіна побудувала на батьківщині музичну кар’єру, але також запам’яталася курйозом на ТБ та неоднозначними висловлюваннями.

Маша Фокіна вперше вийшла на велику сцену 2003 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про Машу Фокіну, що її пов’язує з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, що говорить про війну в Україні та де перебуває зараз.

Що відомо про Машу Фокіну

Маша Фокіна народилася у родині першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна. Вона також дочка українського бізнесмена Ігоря Фокіна (був заступником голови СП "Девон", займається банківсько-фінансовою інвестиційною діяльністю).

Маша Фокіна з батьком. Фото: instagram.com/mashafokina

З трьох років Фокіна співала у дитячому хорі "Вогник" та брала приватні уроки вокалу, але коли підросла, вступила до Української академії зовнішньої торгівлі на спеціальність "менеджмент підприємств". Через кілька років Фокіна почала вивчати естрадний вокал у Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Маша Фокіна вперше вийшла на велику сцену 2003 року з російськомовною піснею "Ночью" у складі групи "4 королі". Також співачка співпрацювала з відомими продюсерами Аланом Бадоєвим, Михайлом Ясинським, Дмитром Клімашенком. У 2007 році Маша представила свій дебютний альбом, а пізніше випустила такі хіти, як "Свободен, парниша" та "Супер Маша".

У 2008 році Фокіна взяла участь у проєкті "Фабрика зірок 2", а у 2012 році знялася у серіаліті-шоу "KA$TA" про героїв столичних тусовок. У 2020 році онука першого прем’єр-міністра України зганьбилася на ТБ, коли не змогла відповісти на запитання Олексія Дурнєва: де знаходиться Пізанська вежа, хто такий Беніто Муссоліні і що таке "відсоток".

"Я не знаю. У Пізантії? У Пізанії? І Ленін з Пізанії? Я не знаю… ", "Відсоток — це, виходить… Коефіцієнт?", "Але я не хочу відповідати на такі питання, я таке не люблю", — відповідала Фокіна.

Співачка Маша Фокіна та політика

3 серпня 2020 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як з’ясувалося, це сталося завдяки зв’язкам Єрмака з Машею Фокіною. Скандальне зізнання співачка зробила в інтерв’ю програмі "Світське життя".

Андрій Єрмак та Марія Фокіна у 2012 році. Фото: Facebook\Процишин офіційний

"Ви знаєте я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим", — видала тоді артистка. Сам же Вітольд Фокін був звільнений через свої неоднозначні висловлювання про "особливий статус" для Донбасу та загальну амністію для російських бойовиків.

Співачка та Вітольд Фокін. Фото: instagram.com/mashafokina

Після скандалу в мережі згадали Фокіній про її суперечливі пости в Інстаграмі про День Перемоги та Революцію Гідності ще 2013 року, де загинуло багато людей.

Особисте життя Маші Фокіної

З 2018 року Фокіна одружена з бізнесменом Геннадієм Шпіллером. 25 грудня 2018 року співачка народила сина, якого назвала Габріель.

Маша Фокіна із чоловіком Геннадієм. Фото: instagram.com/mashafokina

Де зараз Маша Фокіна і що говорить про війну

Останні роки співачка живе із сім’єю у США, але іноді повертається до України. 24 лютого 2022 року Маша Фокіна виклала пост зі словами "Господи, врятуй і збережи нас і Нашу країну. Сил нам і віри!" та фото з українським прапором. Також співачка дає зрозуміти, що вона підтримує українців та засуджує Росію як країну-агресорку.

У липні 2022 року Маша Фокіна представила кілька пісень українською мовою, присвячених темі втрат та війни. Це "Лаванда" та "Позивний".

5 вересня співачка була присутня на Міжнародному форумі з лобізму & GR та Всеукраїнської GR-премії 2024. Наразі Фокіна знаходиться в Україні. Нещодавно вона була в Одесі, а зараз відпочиває у Трускавці у готелі Mirotel Resort & SPA.

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