С нелепыми усиками: каким был в молодости один из самых влиятельных политиков 90-х Павел Лазаренко (фото)

Лазаренко еще не было 30 лет, как он уже возглавлял колхоз в своем родном селе

Павел Лазаренко занимал пост премьер-министра Украины в 90-х годах. За период своей работы он создал газовую монополию, и этим принес огромный ущерб экономике страны. Но не все знают, как выглядел в молодости одиозный экс-министр.

Сегодня Лазаренко живет в США, однако детство он провел на Днепропетровщине. Ранее в программе "ТСН. Особливе" показали единственное фото беглого политика с юности.

На нем молодой Павел Лазаренко позирует в кругу близких людей. В 28 лет он возглавил колхоз в своем родном селе Карповка, а позже стал председателем колхоза в соседней Александрии. В юности Лазаренко был с нелепыми усиками и худощав.

Как выяснилось, Лазаренко не поддерживал связь с пожилыми родственниками с тех пор, как уехал из Украины, обокрав государство на сотни миллионов долларов, а в 2004 году став одним из самых коррумпированных государственных деятелей мира. С 1999 года он ни разу не звонил и не писал своим родителям.

Родители Павла Лазаренко в 2012 году

Напомним, что бывший премьер-министр в 1999 году выехал из страны в США. Там Лазаренко отсидел почти 10 лет в тюрьме за отмывание денег и вымогательство. По состоянию на 2016 год, мужчина проживает совместно с супругой Оксаной Циковой и 3 детьми недалеко от Сан-Франциско.

Жена Лазаренко - Оксана Цикова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о второй жене Павла Лазаренко — матери его троих детей. Узнайте, кто такая Оксана Цикова и чем занимается.