"Меня взяли как заложника и требуют деньги": Коломойский заявил, что не собирается вносить залог

Бизнесмен отметил, что еще до ареста ему сообщили о том, каким будет размер залога

Сегодня, 25 сентября, Шевченковский районный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского с залога в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс. гривен на домашний арест или личное обязательство.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил следственный судья Алексей Глянь, который сообщил, что это постановление об отказе в удовлетворении ходатайства изменить меру пресечения обжалованию не подлежит.

Во время судебного заседания Коломойский объяснил, почему отказывается вносить определенный судом залог в размере 1 млрд 877 млн 360 тыс гривен.

"Я считаю, что это криминальный рэкет, который идет с самого верха. И с самого начала мне говорили о том, что будет 3 миллиарда с чем-то, еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники службы СБУ в высоких чинах, что будет миллиардный залог", — подчеркнул Коломойский.

Бизнесмен отметил, что размер залога в течение последнего года изменился с около 3,9 млрд до 1,8 млрд гривен.

"Самая главная задача, чтобы я сидел в тюрьме. Вот я сижу", — сказал Коломойский.

Он сказал, что отказ вносить залог — это его принципиальная позиция.

"Потому что я считаю, что это рэкет на государственном уровне с использованием всех силовых структур, и в том числе судебной власти", — подчеркнул Коломойский.

Он объяснил, что происходит на самом деле.

"Меня взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги", — сказал бизнесмен.

В свою очередь, адвокат Вячеслав Краглевич напомнил, что конечный срок содержания Коломойского под стражей должен был закончиться 2 сентября 2024 года, однако сторона обвинения подавала ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог.

В то же время Краглевич отметил, что Коломойский не будет платить любой размер залога, который будет определен судом.

"Мы просим изменить эту меру пресечения, которая сейчас установлена, с залога соответственно на домашний арест… или установить соответственно личное обязательство", — обращался к суду Краглевич.

В свою очередь, адвокат Александр Лысак отметил, что залог не внесен, потому что является непомерным. По его словам, Коломойский не считает нужным вносить какие-либо средства, потому что отсутствует обоснованное подозрение и отсутствуют риски, на основе которых было объявлено подозрение.

Кроме того, адвокат Олег Пушкарь отметил, что последний год, во время содержания Коломойского под стражей, ни один риск, о котором говорит сторона обвинения, не оправдался. В частности, Коломойский не пытался скрыться, ни на кого не влиял, никакие документы не уничтожал.

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривен. Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось — суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако сумма залога уменьшилась до 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривен.

Во время судебного заседания по делу Коломойского 18 июля суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Впрочем, уже 29 августа Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.