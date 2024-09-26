В Раде хотят начать платить украинцам за поврежденные из-за обстрелов авто

В Верховную Раду внесли законопроект о выплате компенсаций за поврежденные во время обстрелов авто

Граждане Украины, чьи автомобили были повреждены в результате российских обстрелов и ударов беспилотными летательными аппаратами, могут рассчитывать на выплату денежных компенсаций.

Об этом в эфире "Новини.Live" заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко. Он отметил, что в Верховную Раду уже внесен соответствующий законопроект.

Теперь украинцы могут получить средства за поврежденное имущество по аналогии компенсации через мобильное приложение "Дія". При этом в процессе оформления компенсации важно указать, что транспортное средство было повреждено во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Если ваше транспортное средство было повреждено в результате ракетного обстрела, или на него упали обломки "Шахеда" — вы можете воспользоваться компенсацией. Сумма посчитают оценщики с учетом ряда факторов. Имеется в виду, если автомобилю 10 лет, то оценщики пишут, что амортизационный ресурс — 10 лет, там что-то устаревшее и, соответственно, состояние автомобиля хуже", — заявил Крейденко.

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