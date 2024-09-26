У Раді хочуть почати платити українцям за пошкоджені через обстріл авто

До Верховної Ради внесли законопроект про виплату компенсацій за пошкоджені під час обстрілу авто

Громадяни України, чиї автомобілі були пошкоджені внаслідок російських обстрілів та ударів безпілотними літальними апаратами, можуть розраховувати на виплату грошових компенсацій.

Про це в ефірі "Новини. Live" заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко. Він зазначив, що до Верховної Ради вже внесено відповідний законопроект.

Відтепер українці можуть отримати кошти за пошкоджене майно за аналогією компенсації через мобільний додаток "Дія". При цьому у процесі оформлення компенсації важливо зазначити, що транспортний засіб було пошкоджено під час збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Якщо ваш транспортний засіб був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу, або на нього впали уламки "Шахеда" — ви можете скористатися компенсацією. Сума порахують оцінники з урахуванням низки факторів. Мається на увазі, якщо автомобілю 10 років, то оцінники пишуть, що амортизаційний ресурс — 10 років, там щось застаріле і, відповідно, стан автомобіля є гіршим", — заявив Крейденко.

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