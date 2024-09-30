Война сплотила четыре ключевых направления – общину, гражданское общество, культуру и бизнес

Марина Дяченко станет одним из ключевых спикеров фестиваля "Освіта Дивосвіту 2024"

В Киеве 5—6 октября состоится просветительный фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", который объединит выставку для родителей и будущих учеников и форум, посвященный обсуждению будущего образования. Выставка откроет доступ к образовательным возможностям, от детских садов до программ для взрослых, а форум сосредоточится на необходимости изменений в обществе и образовании, в частности, в контексте современных вызовов. Эксперты из разных отраслей в течение двух дней представят свои наработки и практичные кейсы, направленные на трансформацию образовательного процесса в Украине.

Одним из ключевых спикеров фестиваля станет Марина Дяченко – соучредительница и СЕО MANEZH company. В интервью она рассуждает о взаимодействии образования и бизнеса — теме, которая приобретает все большую актуальность в современной Украине. Мы узнаем, как такое сотрудничество открывает новые возможности для развития обеих сфер и почему для современного бизнеса важно работать в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями. Рассмотрим также влияние войны на эти процессы и выясним, какие новые вызовы и перспективы предстают перед украинским обществом в эти непростые времена.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей теме на форуме. Как сотрудничество между образованием и бизнесом может повлиять на развитие обеих сфер?

– Сотрудничество между образованием и бизнесом открывает новые горизонты, ведь образование развивает чувствительность предпринимателей. Это качество, особенно интуиция, становится определяющим в информационном мире. Бизнесу важно ощущать, какую информацию следует использовать, на кого обращать внимание, с кем сотрудничать, кого привлекать в команду. Интуиция – это женская черта, помогающая современным предпринимателям принимать правильные решения.

Культура и искусство расширяют круг контактов предпринимателя, что может привести к новым партнерам или клиентам. Часто бизнес ограничивает себя в рамках своей отрасли, но на самом деле возможностей гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Это также оказывает положительное влияние на корпоративную культуру. Например, стратегии, разработанные в креативных просторах вне офиса, позволяют сотрудникам проявить свои скрытые таланты. Завершение таких мероприятий культурным событием, которое обращается к национальной идентичности, еще больше открывает людей. Это может относиться к нашей истории, традициям, языку – все, что помогает утвердиться в роли сильной нации.

Формирование национального сознания основано на понимании нашей истории, ментальности, традиций и культуры. Это дает нам силу и уверенность в нашем будущем как нации номер один.

Бизнес также должен учитывать важность гражданских инициатив, ведь молодежь сегодня ориентирована на общины, а не только на деньги. Исторически в Украине решение принимало общество, и эта традиция остается актуальной. Молодым людям важно найти смысл, и бизнес должен разговаривать с ними на одном языке, поддерживая общественные проекты.

Люди образования часто недооценены, но именно они формируют национальное сознание. Исследователи, всю жизнь посвятившие своему делу, накопили бесценные знания, которые мы должны сохранить. Создавая книги, видео или другие ресурсы, мы сохраняем человека как бренд, что предоставляет педагогам новые возможности для заработка, связей и уверенности.

– Какие первоочередные вопросы касаются взаимодействия образования и бизнеса? Почему это так актуально в Украине именно сейчас?

– Одной из ключевых проблем современного образования является его оторванность от практики. Студенты часто выходят из университетов с теоретическими знаниями, но без реальных навыков. Практический опыт может передать только тот, кто прошел путь ошибок и достижений, изменив свои стратегии на основе собственного опыта. Именно такие люди – предприниматели или практики – способны предоставить студентам реальные инструменты, основанные на результатах.

Поэтому важно, чтобы студенты, студенческие советы и преподаватели взаимодействовали с практиками, и не только в университете, но и на предприятиях. Это позволяет студентам увидеть реальное производство, уровень ответственности и функции бизнеса, что помогает им осознанно выбирать свой профессиональный путь.

Если студент понимает, что выбранная специальность не соответствует его ожиданиям, он может сменить курс, перейти на заочную форму обучения и начать практиковаться. Это открывает новые возможности для развития. Находясь в производственной среде, студенты становятся более зрелыми, понимая, что ответственность за их действия лежит на них самих, а не на преподавателях.

Такое взаимодействие с бизнесом помогает студентам понять, что они уже являются частью реальной жизни. Они начинают серьезнее относиться к обучению, к коммуникации с работодателями и планированию собственной карьеры. Сотрудничество между образованием и бизнесом способствует более быстрому формированию ответственности за свое будущее.

– Как война повлияла на взаимодействие между бизнесом и образовательными учреждениями? Какие новые возможности или вызовы возникли в этом направлении?

– Война в первую очередь разрушает, но в то же время создает простор для нового. Она дала толчок к формированию новой философии в управлении, образовании и взаимодействии между образованием, бизнесом и обществом. Благодаря волонтерскому движению и добровольцам, люди начали действовать на социальном уровне, объединяя общины для взаимопомощи и влияния. Война сплотила четыре ключевых направления – общину, гражданское общество, культуру и бизнес. Это и есть самый важный результат, который принесла война.

Мои связи в этих областях расширились, что позволило изменить подходы к управлению, открывая новые возможности для бизнес-образования и взаимодействия с государственными учреждениями через грантовые программы. Это также способствовало росту моего сознания и формированию национальной идентичности. Более глубокое осознание несокрушимости украинской нации подкрепляет уверенность, что победа — неизбежна и обоснована.

Возрождается дух украинской аристократии. Предприниматели становятся более активными, многие из них превращаются в меценатов, поддерживающих украинскую науку и культуру. Это способствует не только внутреннему развитию, но и делает Украину более заметной на международной арене. Формирование собственного культурного продукта позволяет лучше общаться об Украине с внешним миром. Если раньше мир знал преимущественно русскую культуру, то сейчас пришло время украинской.

Марина Дяченко — соучредительница и СЕО MANEZH company

– Какими практическими кейсами вы можете поделиться по поводу успешного сотрудничества бизнеса и образования? Какие были наиболее эффективные подходы?

– Во-первых, наше взаимодействие с образовательными учреждениями, в частности университетами, началось еще до войны. Я всегда понимала, что ключ к успеху — молодежь, которая опережает свое время. Мы должны учиться у молодежи, быть гибкими и понимать их мир, чтобы адаптировать стратегии и продукты к их стилю жизни и потребностям. То, что сегодня только тенденция, завтра станет трендом.

Мы организовывали и продолжаем проводить экскурсии для студентов разных факультетов вместе с их преподавателями. Это группы по 15-25 человек, с которыми обсуждаем темы от вакансий и подбора персонала к истории компании и управленческих систем, таких как кайдзен. Этот взаимообмен очень полезен.

Вот пример: наш нынешний руководитель направления внешних солнцезащитных систем Константин начал свой путь в нашей компании после посещения одного из наших мероприятий в их техникуме. Сначала он вместе с другом пришел работать на летние каникулы, а позже перешел на заочное обучение и остался работать. Со временем он стал руководителем направления, нашел у нас свою жену, и теперь у них родился ребенок. Это один из многих примеров того, как наша компания становится частью жизни людей.

Еще один интересный пример – сотрудничество с Черкасским национальным университетом имени Богдана Хмельницкого. На базе нашего арт-пространства & кафе MORRIS SPACE мы раз в месяц проводим философские дебаты со студентами. Эти мероприятия, проходящие в красивых эстетических просторах, помогают студентам развивать вкус, мышление и сознание. Благодаря сотрудничеству со студенческими советами Восточноевропейского университета, Банковского колледжа и Черкасского технического университета, лучшие студенты могут бесплатно участвовать в этих мероприятиях, а также присоединиться к нашей команде.

Есть также общие проекты с преподавателями. Например, исследование студентов об Александре Шулешко, во время войны спасшей 125 детей, включая 45 еврейских детей. Ее история послужила основой для студенческих исследований и помогла им развиваться как спикерам.

Мы также интегрируем разные дисциплины в наши лекции. К примеру, во время философских встреч слушаем музыку Бортнянского, анализируем творчество Екатерины Белокур, объединяем искусство и философию, привлекая таких спикеров, как Павел Крептов и Нелия Недосеко. Мы читаем стихи и анализируем музыку, написанную на тексты известных поэтов. Чем больше человек общается на языке искусства, тем увереннее он себя чувствует. Это важно как для студентов, так и для преподавателей, ведь это формирует национальную идентичность и глубокое понимание нашей культуры.

– Как именно бизнес может помочь осовременить образовательную среду, сделать ее более адаптированной к потребностям современного рынка?

– Хочу привести практический пример. Мы положили начало новой экскурсии по городу, которая не только рассказывает историю, но и сочетает ее с посещением музеев, памятников и рассказами о важных событиях. Сначала мы проводим лекцию с использованием слайдов, затем делаем перерыв на кофе, после чего отправляемся на прогулку по городу, где можно увидеть все своими глазами. Это помогает глубже усвоить информацию, привлекая несколько органов чувств: слух, зрение и непосредственное восприятие во время экскурсии.

Интересный случай произошел с нашим музыкальным училищем, которое уже более 40 лет возглавляет его директор – Хороший Валентин Иванович. Он нашел старый орган на свалке в Одессе и отреставрировал его. Эта история долго оставалась неизвестной даже студентам, занимавшимся исследованиями по этой теме. Одна из студенток, Ася, рассказала об этом преподавателям, что дало толчок для углубленной работы. В результате мы создали экскурсию под названием "Детектив органа".

Также мы добавили историю Владислава Городецкого, архитектора здания училища. В ходе экскурсии преподаватель может сыграть на органе произведения Баха. Это делает экскурсию не только познавательной, но и увлекательной.

– Какие компетенции следует развивать у учащихся и студентов, чтобы они были востребованы на рынке труда? Как бизнес может способствовать этому процессу?

– Молодежь действительно активна, имеет сложившуюся общественную позицию и множество идей, но часто ей не хватает системного мышления для их реализации. В школе нас учили мыслить структурированно, переходить от общего к конкретному или наоборот. Это развивало аналитические навыки. Я помню упражнения, где нужно было составлять логический рассказ из набора фраз, что стимулировало мышление. Сегодня же из-за большого информационного потока, не требующего глубокого анализа, многие менее структурированы. В эпоху Google ответы можно найти в считаные секунды, не углубляясь в исследование.

Раньше, чтобы найти информацию, мы читали книги, посещали библиотеки, проводили собственные исследования. Поэтому важно, чтобы бизнес и образование сотрудничали через практические задачи, дискуссии и активное взаимодействие. Это поможет развивать мышление и привлекать молодежь.

Еще один важный аспект – выход за пределы учебных заведений. К примеру, наше заведение уже сотрудничает с областной военной администрацией, которая поддерживает направления культуры, спорта и молодежи. Первое награждение на День украинского благотворителя они проведут совместно с предпринимателями в нашем арт-пространстве & кафе MORRIS SPACE. Это открывает новые возможности взаимодействия между бизнесом и молодежью. Невозможно добиться результатов, оставаясь только в кабинете. Такие мероприятия помогают выйти за рамки привычного и создать новые пространства для развития через сотрудничество между разными секторами.