Одним "лето", другим заморозки: какой будет погода в Украине 2 октября

Чего ждать от погоды в среду

Тенденция к похолоданию в Украине продолжится во второй день октября. Однако в некоторых местах температура воздуха будет оставаться на уровне "летних" показателей.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Сообщается, что в среду, 2 октября, осадков ждать не стоит, а солнце будет периодически выглядывать из-за облаков. Исключением может быть лишь территория Крыма, где в течение дня могут пройти незначительные дожди.

В западной части страны температура воздуха ночью может падать до +3 градусов, а днем подниматься до +16. Однако чем дальше на восток и юг, тем теплее будет становиться.

В восточных и южных областях столбики термометра будут удерживаться на отметках выше +20 градусов, а местами и вовсе могут дойти до почти летних +25. Даже ночью температура ниже +10 не опустится.

Жителям столицы 2 октября придется доставать теплые вещи, поскольку ожидается, что там может похолодать до +17 градусов днем и до +8 ночью. Впрочем, уже 3 октября столбики термометра поднимутся на несколько градусов.

Стоит отметить, что по данным синоптиков, октябрь в Украине будет примерно на 1,5 градуса теплее нормы, в остальном он ничем аномальным похвастаться не сможет.