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Ослабил армию, замешан в расстрелах на Майдане и "сдал" России Крым: где сейчас бывший глава Минобороны при Януковиче Лебедев

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Павел Лебедев - предатель Украины и беглец Новость обновлена 04 октября 2024, 12:21
Павел Лебедев - предатель Украины и беглец. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дочь беглеца, которая помогала России с ракетами, прикрывалась помощью ВСУ

Павел Лебедев — бывший министр обороны Украины и один из доверенных лиц экс-президента Виктора Януковича. В феврале 2014 года он сбежал из протестного Киева и, как известно, больше не появлялся на материковой Украине.

У беглеца есть дочь Алена Лебедева, компания которой на Сумщине помогала производить ракеты для армии РФ. "Телеграф" рассказывает, где сейчас находится Павел Лебедев и что ему инкриминируют в Украине.

Что известно о Павле Лебедеве

Родился в России. С 1984 по 1992 проходил военную службу в Черновицком военном гарнизоне. Был финансовым директором компании "Титан" в городе Армянске (Крым), затем — председателем наблюдательного совета ОАО "Кременчугский сталелитейный завод", и с 2005 по 2006 год – президеном Промышленно-инвестиционной группы транспортного машиностроения "Интер Кар Групп".

В 2006 году подается в политику. Сначало был членом фракции Блока Юлии Тимошенко, а с ноября 2007 по декабрь 2012 года — Партии регионов. Уже при Януковиче 24 декабря 2012 года становится министром обороны Украины, входил в СНБО.

павел лебедев

Следующие пять лет после побега Лебедев не появлялся на территории материковой Украины, где его продолжают разыскивать правоохранительные органы. Известно, что 25 мая 2020 года Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте Лебедева в связи с делом о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. 24 июня ГБР объявило о подозрении в государственной измене Лебедева. Находится в "Миротворце".

Лебедева называют агентом влияния России, который занимался ослаблением украинской армии в Крыму и игнорировал предупреждения о возможных агрессивных действиях РФ. Он фактически "сдал" полуостров, где велась активная пророссийская пропаганда.

Где сейчас Павел Лебедев

Сейчас предатель Украины находится аннексированном Севастополе. Там он в 2015 году вошел в состав Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП), занимается строительным бизнесом "Парангон". Он уже успел оскандалиться застройками, от которых не в восторге сами крымчане. Одно из его творений унизительно назвали "голубым унитазом".

Голубой унитаз в Севастополе
"Голубой унитаз" в Севастополе

Еще Лебедев хотел отсудить 10 тысяч долларов у российской журналистки Янины Васьковской, которая освещала его пиар на рентген-аппарате для местной больницы. Местные жители выступили в защиту Васьковской, а Лебедев отказался от иска.

павел лебедев
"Соберем мелочь на оплату чести и страданий"
павел лебедев
"Подайте бывшему министру обороны Украины на постройку еще одного хмарочеса"

Казалось бы, связи Лебедева с Украиной окончательно оборваны, но это не так. Журналисты "Схемы в регионах" выяснили, что в Сумской области до сих пор функционирует Свесский насосный завод, принадлежащий дочери Павла Лебедева — Алене Лебедевой. Это предприятие производило оборудование, которое затем поставлялось на оборонные предприятия России. На сайте компании за 2023 год опубликованы отчеты о помощи ВСУ. Новости за этот год отсутствуют.

Фото: media.aurumgroup.ua

Сейчас Павел Лебедев находится в розыске МВД, (обвинение по: ч. 2 п. 5 ст. 340 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.115 Ч.2 П.1 СТ.115 УК Украины):

  • В 2020 г. Печерский суд заочно арестовал Лебедева по делу о расстрелах на Майдане.
  • В 2020 году ДБР сообщило о подозрении Лебедеву в совершении госизмены.
  • В июне 2022 г. в АРМА передали активы группы Лебедева, поскольку его компании подозревают в поставке продукции российским военным предприятиям. Арестовали вагоны компании "Аурум Райл".

Санкции:

  • 9 апреля Зеленский в 2021 г. ввел в действие санкции СНБО против Лебедева.
  • 12 октября 2023 г. введены в действие новые санкции СНБО на 10 лет.

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#Депутаты #Павел Лебедев #предатели