Ослабил армию, замешан в расстрелах на Майдане и "сдал" России Крым: где сейчас бывший глава Минобороны при Януковиче Лебедев

Дочь беглеца, которая помогала России с ракетами, прикрывалась помощью ВСУ

Павел Лебедев — бывший министр обороны Украины и один из доверенных лиц экс-президента Виктора Януковича. В феврале 2014 года он сбежал из протестного Киева и, как известно, больше не появлялся на материковой Украине.

У беглеца есть дочь Алена Лебедева, компания которой на Сумщине помогала производить ракеты для армии РФ. "Телеграф" рассказывает, где сейчас находится Павел Лебедев и что ему инкриминируют в Украине.

Что известно о Павле Лебедеве

Родился в России. С 1984 по 1992 проходил военную службу в Черновицком военном гарнизоне. Был финансовым директором компании "Титан" в городе Армянске (Крым), затем — председателем наблюдательного совета ОАО "Кременчугский сталелитейный завод", и с 2005 по 2006 год – президеном Промышленно-инвестиционной группы транспортного машиностроения "Интер Кар Групп".

В 2006 году подается в политику. Сначало был членом фракции Блока Юлии Тимошенко, а с ноября 2007 по декабрь 2012 года — Партии регионов. Уже при Януковиче 24 декабря 2012 года становится министром обороны Украины, входил в СНБО.

Следующие пять лет после побега Лебедев не появлялся на территории материковой Украины, где его продолжают разыскивать правоохранительные органы. Известно, что 25 мая 2020 года Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте Лебедева в связи с делом о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. 24 июня ГБР объявило о подозрении в государственной измене Лебедева. Находится в "Миротворце".

Лебедева называют агентом влияния России, который занимался ослаблением украинской армии в Крыму и игнорировал предупреждения о возможных агрессивных действиях РФ. Он фактически "сдал" полуостров, где велась активная пророссийская пропаганда.

Где сейчас Павел Лебедев

Сейчас предатель Украины находится аннексированном Севастополе. Там он в 2015 году вошел в состав Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП), занимается строительным бизнесом "Парангон". Он уже успел оскандалиться застройками, от которых не в восторге сами крымчане. Одно из его творений унизительно назвали "голубым унитазом".

"Голубой унитаз" в Севастополе

Еще Лебедев хотел отсудить 10 тысяч долларов у российской журналистки Янины Васьковской, которая освещала его пиар на рентген-аппарате для местной больницы. Местные жители выступили в защиту Васьковской, а Лебедев отказался от иска.

"Соберем мелочь на оплату чести и страданий"

"Подайте бывшему министру обороны Украины на постройку еще одного хмарочеса"

Казалось бы, связи Лебедева с Украиной окончательно оборваны, но это не так. Журналисты "Схемы в регионах" выяснили, что в Сумской области до сих пор функционирует Свесский насосный завод, принадлежащий дочери Павла Лебедева — Алене Лебедевой. Это предприятие производило оборудование, которое затем поставлялось на оборонные предприятия России. На сайте компании за 2023 год опубликованы отчеты о помощи ВСУ. Новости за этот год отсутствуют.

Сейчас Павел Лебедев находится в розыске МВД, (обвинение по: ч. 2 п. 5 ст. 340 Ч.1 СТ.365 Ч.3 СТ.115 Ч.2 П.1 СТ.115 УК Украины):

В 2020 г. Печерский суд заочно арестовал Лебедева по делу о расстрелах на Майдане.

на Майдане. В 2020 году ДБР сообщило о подозрении Лебедеву в совершении госизмены .

. В июне 2022 г. в АРМА передали активы группы Лебедева, поскольку его компании подозревают в поставке продукции российским военным предприятиям. Арестовали вагоны компании "Аурум Райл".

Санкции:

9 апреля Зеленский в 2021 г. ввел в действие санкции СНБО против Лебедева.

12 октября 2023 г. введены в действие новые санкции СНБО на 10 лет.

Ранее мы писали о "родственнике" предателя Украины Азарова. Узнайте, где сейчас бывший мэр Сум и автор мема "Пидписздесь" Геннадий Минаев.