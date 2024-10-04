Не тільки тюремний строк: зрадниця Тетяна Монтян отримала нове покарання в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Проросійська пропагандистка може забути про адвокатську діяльність
Прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні. Раніше СБУ заочно висунула проти неї звинувачення у підтримці російської збройної агресії проти України.
Рішення про позбавлення вести адвокатську діяльність Монтян було ухвалено 20 вересня. Його вже внесли до Реєстру, пише Судово-юридична газета. Зазначається, що свідоцтво було видано адвокатці ще 22 вересня 1995 року.
У лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. 30 березня того ж року у пресцентрі Офісу Генпрокурора зазначили, що вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно зрадниці.
Тетяні Монтян інкримінують:
- публічні заклики до зміни та повалення чинної української влади,
- повалення конституційного ладу в державі,
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
- колабораційну діяльність,
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії з боку Росії тощо.
Нагадаємо, що з початку російської агресії адвокатка знаходиться в Росії та активно залучена до ІПСО ворожих спецслужб. "Телеграф" детальніше розбирався зі скандалами Монтян та її антиукраїнською діяльністю.