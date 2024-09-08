Разгромил московитов еще 500 лет назад. Жизнь и величайшая победа украинского князя Острожского

Судьбоносная битва под Оршей была скреплена кровью украинцев, белорусов, литовцев, поляков

В тени сына – князя Василия-Константина Острожского, ревностного защитника православия, полководца и основателя в 1576 году первого в Украине высшего учебного заведения, Острожской академии, – остается фигура выдающегося украинского политического деятеля и полководца, гетмана великого литовского, князя Константина Ивановича Острожского (1460-1530).

Острог в XVI веке был одним из самых больших городов Украины, уступая разве что Киеву, Львову, Каменцу и Луцку. Как доказал украинский историк Михаил Максимович, князья Острожские были ответвлением князей Турово-Пинской земли, прямых потомков Рюрика.

По данным украинского историка Василия Ульяновского, документально зафиксированные предоставленные указом короля населенные пункты и земельные приобретения князя составляли 91 город, городок и село (!). Среди них: Дорогобуж, Красилов, Луцк, Острог, Полонное, Ровно, Туров, Чуднов… Князь был одним из наиболее влиятельных магнатов Великого княжества Литовского (ВКЛ). И хотя многие власть имущие ВКЛ уже на период его гетманства перешли из православия в католичество, авторитет Константина Ивановича оставался неоспоримым. Он базировался не только на богатстве, но и на отстаивании прав православных общин и оказании им меценатской поддержки.

Не менее известен князь как полководец, победитель в судьбоносном для Литовского государства битве под Оршей, произошедшей 510 лет назад, 8 сентября 1514 года. Польский хронист XVI века, кстати, ревностный католик, военный и дипломат Мацей Стрыйковский называл гетмана "вторым Аннибалом, Пирром и Сципионом русским и литовским… мужем святой памяти и чрезвычайно прославленной деятельности".

В 37 лет стал великим гетманом литовским

Уже в молодые годы князь стал бичом Божьим для крымских татар, опустошавших северные границы Литвы и Польши. В одном из походов он вместе с братом Михаилом догнал орду, освободил тысячи пленных, захватив в плен старшего сына крымского хана Менгли Герая – Мехмеда. Отец выплатил за будущего наследника престола немалые деньги. За эти победы король Польши и Великий князь Литовский Ян I Ольбрахт в 1497 году пожаловал Константину Ивановичу несколько сел (Здолбунов, Дермань, Кунев и другие) и должность великого гетмана литовского. В 37 лет!

Князь Константин Иванович Острожский. Портрет неизвестного художника XVIII века

В начале уже четвертой войны между Московским и Литовским государствами на реке Ведрошь 14 июля 1500 года состоялась битва, которая имела для него трагический финал. Около трети ВКЛ (а это современные белорусские, украинские земли и Смоленщина) было оккупировано. Враг стоял под стенами Киева.

В разгар сражения засадный полк московитов ударил по флангу и тылу литовского войска – около восьми тысяч воинов погибли, а все воеводы вместе с гетманом попали в плен. Их отправили в кандалах в Кремль. Гетман категорически отказывался служить царю Московии Ивану III. Семь лет он провел в Вологде и Москве. Сначала его держали в кандалах, но позже Иван III помиловал пленника и даже пожаловал земли и два города "в кормление", надеясь использовать его дар полководца. Литовско-московская война (1500—1503) завершилась победой Московии. Иван III был признан "Государем всея Руси", а Литва передала 20 городов и 70 волостей.

Константин Иванович дважды пытался бежать из плена; попытка осенью 1507 года оказалась удачной. Сразу он вернул себе и гетманское правительство. Во время новой войны с Московией (1507–1508) гетман фактически замещал Великого князя Литовского с широчайшими полномочиями. Двухлетняя кампания так и не определила победителя; хотя по условиям "Вечного мира", подписанного 8 октября 1508 года в Москве, Литва возвращала шесть волостей и всех пленных, захваченных во время прошлой войны.

После этого Литва и Польша переключают свое внимание на юг, где набирало силу Крымское ханство, в котором властвовали ханы из династии Гераев (с 1475 года находились в вассальной зависимости от Османской империи). В 1508 году под Слуцком и в 1512 году под Вишневцем и на Лопушне князь разгромил орды крымских татар. Вторая победа была особенно впечатляющей: догнав орду, его воины освободили 16 тысяч пленников и захватили в плен 10 тысяч татар.

Река переполнилась телами врагов

В 1512 году началась новая война с Московией, которая продолжалась 10 лет. Князь таки дождался сатисфакции и снискал громкую славу после блестящей победы над московским войском под Оршей. Сигизмунд I Старый занимал уже два трона, короля Польши и Великого князя Литовского. Он отдал такой приказ: "Аби гетмане во всєм билі послушни, бо єсмо єму послушних чєствоваті, а упорних і нєпослушних караті, нє мєнєє, как ми сам пан господарь". Князь получил практически диктаторские полномочия.

Войско, которым руководил князь Константин Иванович Острожский, состояло из литовского феодального ополчения ("уездные хоругви" из украинских, литовских и белорусских земель), польского шляхетского ополчения, наемников из Ливонии, Германии и Венгрии и знаменитых польских гусар — всего до 30 тысяч воинов и 300 орудий. Им противостояло до 80 тысяч московитов и более 140 орудий.

Третья и последняя фаза битвы под Оршей 8 сентября 1514 года

В стане врага не было единства, однако это никак не умаляет значения победы князя, умело управлявшего разными родами войск. Литовская конница притворным бегством выманила московитов на пушки, а их левый фланг был прижат к болоту и полностью разгромлен. Река Крапивная переполнилась телами врагов. Они беспорядочно отступали. Потери проигравших, по тем временам, страшны: только в плен попало почти 30 тысяч воинов, 380 воевод и дворян. Победа под Оршей заставила московитов прекратить наступление на земли ВКЛ и перейти к обороне.

"Сам князь, щедро обдарований королем, побудував на честь перемоги дві православні церкви у Вільнюсі (Святої Трійці та Свято-Микільську). Ще одну блискучу пам’ятку про битву під Оршею зберегла картина "Битва під Оршею", намальована її учасником, учнем знаменитого художника Лукаса Кранаха Старшого. Цікаво, що на одному полотні він змалював різні моменти битви, і тому князь Острозький намальований там аж тричі. Ця картина є чи не найкращим баталістичним полотном доби Відродження і нині милує око глядачів у Національному музеї Польщі, що у Варшаві", – пишет известный украинский историк, отец Юрий Мицик.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года. Картина приписывается немецкому художнику Гансу Крелю или другому художнику из круга Лукаса Кранаха Старшего, до 1530 года.

Битва под Оршей почти на столетие определила статус-кво на границах Московского государства и Литвы (с 1569 года – Речи Посполитой). А герой ее дважды проходил во главе войска через триумфальную арку – в Варшаве и Вильно. Так король Польши и одновременно Великий князь Литовский Сигизмунд I Старый проявил большое почтение и уважение к полководцу, о победах которого хорошо знали в Европе.

Авторитет Константина Ивановича Острожского был столь велик, что самые трудные для суда дела между магнатами и шляхтичами доверялись именно ему. Кардинал Пизони признавал за ним только один недостаток – что он "схизматик". Да, на самом деле князь Острожский и великий гетман литовский твердо стоял на защите православной веры и "русскости" (не путать с московитами), однако всегда подчеркивал верность государству — Великому княжеству Литовскому.

27 января 1527 года князь наголову разгромил ордынцев, возвращавшихся из Беларуси с ясырем. Битва состоялась под Ольшаницей Киевской области. Было освобождено 40 тысяч пленников; погибли 24 тысячи татар, 700 попали в плен. Король Польши Сигизмунд I Старый в привилегии, предоставленной гетману после этой победы, отмечал: "Его можно и нужно сравнивать не только с полководцами нашего века, но также со всеми бывшими этого рода людьми".

Зачистка Кремлем "украинского пространства"

Умер Константин Иванович 11 сентября 1530 года в Турове (современная южная Беларусь). Похоронен в Киево-Печерской лавре. Скульптурное надгробие установил сын гетмана Василий-Константин в августе 1579 года. Вероятно, изготовил его мастер из Львова Себастьян Чешек. Через 15 лет посланник Рудольфа II Габсбурга к запорожцам Эрих Лясота писал в своих мемуарах о посещении Киева и Лавры: "Церковь красивая, каменная, в ней можно видеть прекрасную мраморную гробницу князя Константина Острожского, отца нынешнего старого воеводы Киевского; он был настоящий герой. Надпись русская".

Фрагмент надгробия Константина Ивановича Острожского в Успенском храме Киево-Печерской лавры – фигура князя, 1579 года. Фото – до осени 1941 года. Надгробие утрачено после того, как советские подпольщики взорвали 3 ноября 1941 года главный храм Лавры

Во время пожара в Лавре 1718 года, инспирированного российскими властями, фигура князя осталась практически невредимой. Эпитафия была утрачена, но существует несколько более поздних ее вариантов. После неудачи фронды во время российско-шведской войны, которую возглавил главный меценат Киево-Печерской лавры гетман Иван Мазепа, Кремль занимался зачисткой "украинского пространства" от своих противников. И не только современных, но и деятелей прошлого.

Надгробие великого гетмана – одна из достопримечательностей эпохи Ренессанса – не сохранилось. Во время подрыва большевистскими агентами в ноябре 1941 года Успенский собор Киево-Печерской лавры был утрачен. Однако киевляне и гости столицы Украины могут увидеть копию шедевра в экспозиции Музея-заповедника "Киево-Печерская лавра".

Князь считается также одним из самых щедрых меценатов Киево-Печерского монастыря. Этим фактом объясняется захоронение его в Лавре. Целостный портрет выдающегося политика, полководца и мецената православия и культуры на украинских землях Великого княжества Литовского, к сожалению, так и не создан. А он того стоит…

Памятный знак при входе в Свято-Троицкий храм в Вильнюсе (Литва)

Битва под Оршей произошла на территории Беларуси. И в первые годы независимости этого государства (до победы Александра Лукашенко на президентских выборах в июле 1994 года) государственные деятели постоянно вспоминали эту битву, скрепленную кровью украинцев, белорусов, литовцев, поляков… Так, 8 сентября 1992 года на площади Независимости в Минске офицеры даже приносили присягу на верность Беларуси. В принесении присяги участвовали также офицеры в отставке и политические деятели Белорусского народного фронта. Присутствовали основатели этой организации: археолог и писатель Зянон Позняк, историк Анатолий Грицкевич и писатель Василий Быков.

Украинская юбилейная монета 5 гривен из нейзильбера, 2014 году, посвященная 500-летию победы над московитами под Оршей

Конечно, сейчас в тоталитарном, союзном РФ государстве-сателлите об этом разгроме московитов даже и говорить нельзя. Но эту победу помнят в Украине, где в 2014 году была отчеканена к 500-летию битвы под Оршей юбилейная монета номиналом в 5 гривен, а также в Литве (в Вильнюсе при входе в храм Святой Троицы, который основал князь Константин Иванович, есть памятный знак фундатору) и Польше.