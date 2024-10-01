Лиса, Медведь и не только: что означают украинские фамилии, произошедшие от животных

Насчитывается множество таких фамилий, но объяснить смогли лишь некоторые

Список украинских фамилии невероятно разнообразен и каждая из них таит в себе отдельную историю. Далеко не все знают, почему, например, родовые имена у некоторых звучат как названия животных.

Одной из причин могло быть внешнее сходство с каким-либо животным или наличие определенных свойств, которые считаются характерными для той или другого животного. Об этом говорится в книге Юлиана Редько "Сучасні українські прізвища".

Он отмечал, что тяжелые и крепкие люди получить фамилию Медведь. Если человек был хитрым и коварным, то ему давали родовое имя — Лис/Лиса. Упрямым людям обычно присваивали фамилию Бык.

"Но всегда ли существовала связь между животным и видом или нравом человека, этого не можем утверждать", — говорится в книге.

При этом, могли существовать сотни других причин, вызвавших появление этих фамилий, а также таких, как Курица, Жаба, Сорока, Выдра, Кабан, Бобер, Барсук, Коцур, Лось, Паук и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что фамилии от названия животных также давали тем, кого хотели защитить от нечистой силы.