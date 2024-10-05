Лето прощается с украинцами: чего ждать от погоды 6 октября

Теплых дней больше не будет

Теплая, почти летняя погода в Украине в этом году задержалась вплоть до октября. Однако вскоре придется с ней попрощаться.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики ожидают, что уже с 6 октября на большей части территории Украины столбики термометра заметно опустятся.

Причиной тому является "миграция" дождей с западной части страны в центральные и южные. Хотя мгновенным похолодание не будет, однако стоит свыкнуться с мыслью о том, что в этом году это последний теплый день.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди в воскресенье будут идти практически по всей территории Украины, а исключением будут разве что несколько восточных и южных областей. Соответственно там стоит ждать облачной, но теплой погоды с температурой воздуха выше +24 градусов днем. Чрезмерно радоваться хорошей погоде не стоит, поскольку дожди туда придут уже в понедельник.

Жителям остальных областей не помешало бы подготовить теплые вещи и зонтики, поскольку дожди ожидаются с ночи и вплоть до вторника.

Стоит отметить, что по данным синоптиков, октябрь в Украине будет примерно на 1,5 градуса теплее нормы, в остальном он ничем аномальным похвастаться не сможет.