Доведеться розщедритися. В Україні подорожчає оформлення паспорту

З 7 жовтня підвищуються ціни на оформлення документів в Україні

В Україні з 7 жовтня зміниться вартість оформлення паспорта та деяких інших документів. Це також стосується обміну водійських документів та оформлення документів іноземцями та особами без громадянства.

Про це повідомили у Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Нижче наведено нинішні суми оформлення послуг та суми з 7 жовтня. Тепер тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" виглядатиме так:

оформлення паспорта громадянина України – 650 гривень (зараз сервісна послуга державного підприємства "Документ" становить 540 гривень);

оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 гривень (зараз ця послуга складає 100 гривень).

Крім того, з 7 жовтня обмін посвідчення водія коштуватиме 950 гривень. Поки що ця послуга коштує 800 гривень. Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу також коштуватиме 950 гривень, а проставлення апостилю — 650 гривень.

У "Паспортному сервісі" зазначили: їхні фахівці надають консультації онлайн та в телефонному режимі. Якщо громадяни мають питання щодо сервісних послуг, їх можна задати за допомогою месенджерів Facebook та Instagram, а також зателефонувати за контактним телефоном +38 (044) 597-87-77.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Україні можна замінити військовий документ у разі його втрати чи псування.