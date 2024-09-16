ТЦК забирает паспорт или водительское удостоверение: что делать в таком случае

Если полиция не помогла, нужно обращаться в суд

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки в ходе проверок имеют право изымать у военнообязанных только определенные документы, связанные с военным учетом. Однако они не имеют права забирать паспорт, водительское удостоверение, банковские карты или какие-либо другие документы.

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал для РБК-Украина, как действовать в случае незаконного изъятия документов. По его словам, ТЦК имеют право изъять исключительно военно-учетные документы , такие как:

военный билет;

приписное свидетельство;

временное удостоверение военнообязанного;

другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

Юрист предлагает четкий алгоритм действий в случае нарушения прав. Прежде всего, следует спросить основания изъятия документов и потребовать показать правовой акт или приказ, на который опирается представитель ТЦК . Это поможет выяснить, не превышают ли должностные лица свои полномочия.

Если основания оказываются сомнительными, рекомендуется записать разговор или снять видео. Это станет важным доказательством в случае судебного разбирательства. Кроме того, в случае незаконного изъятия документов необходимо немедленно обратиться в полицию с заявлением, которое должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством.

В случае бездействия правоохранительных органов адвокат советует подавать жалобы в прокуратуру или суд . Правозащитные организации также могут оказать юридическую помощь и содействовать защите ваших прав.

Адвокат отмечает, что ТЦК или другие учреждения не имеют права нарушать законные права граждан, и какие-либо действия должны соответствовать законодательству.

Напомним, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы, которые могут проверять представители ТЦК или полиции. Если у мужчины во время проверки не будет бумажного варианта документов, то можно показать электронную версию, имеющую юридическую силу.

Следует отметить, что во время проверки военно-учетного документа, соответствующие органы могут попросить предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время войны. Незаконный выезд из страны часто считается уклонением от мобилизации.