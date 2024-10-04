Действительны ли сейчас старые военные билеты: когда их нужно заменить

Документ можно получить в "Резерв+"

В Украине, в условиях военного положения, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. В ходе проверок их могут попросить представители территориальных центров комплектования и правоохранительные органы.

"Телеграф" рассказывает, когда нужно заменить военный билет. Сейчас вводятся новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяя старые.

Основные случаи, когда необходимо обновить военные документы:

после взятия на военный учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

в случае смены категории военной службы;

при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;

если данные в документе не соответствуют государственному реестру;

в случае утери или повреждения документа;

если есть желание заменить старый документ новым.

По постановлению Кабинета Министров Украины старые военно-учетные документы остаются действительными до момента выдачи новых.

Также есть возможность получения электронного военно-учетного документа через приложение "Резерв+". После обновления данных документ автоматически становится доступным в цифровом формате, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Отметим, что существуют следующие военно-учетные документы:

приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Напоминаем, что у ТЦК нет законных оснований для изъятия военных билетов, поскольку это документ, удостоверяющий статус призывника или военнообязанного. Если работники ТЦК все же изымают билет, они должны выдать временное удостоверение на время отсутствия документа.

Если ТЦК изъяли военный билет, адвокат советует потребовать письменное подтверждение этого факта во избежание штрафов за его утрату (от 510 до 850 грн). В случае отказа выдавать временное удостоверение или объяснять причину изъятия, следует обратиться в высшие инстанции, такие как высшие ТЦК, Минобороны или Государственное бюро расследований.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК не выдают заключение медосмотра. Чтобы получить копию заключения, можно подать жалобу в Министерство обороны или направить запрос в ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности.