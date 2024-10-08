За самоволку не будут наказывать: в Раде приняли законопроект

Военных, которые впервые ушли в самоволку, наказывать не будут

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части, если оно было совершено в первый раз.

Данный законопроект опубликован на сайте украинского парламента. Документ предусматривает освобождение от ответственности военнослужащего, который ушел в самоволку, если он добровольно вернулся в место дислокации своего военного подразделения.

Еще данным законопроектом предполагается следующие нововведения:

те военнослужащие, которые в первый раз самовольно оставили место службы, либо воинские части, но потом добровольно вернулись, продолжают военную службу, действие военного контракта также продолжается;

военнослужащие, которые вернулись в место прохождения службы после первого самовольного оставления части, продолжают и дальше получать денежные выплаты, вещевое и продовольственное обеспечение, льготы и социальные гарантии;

уголовные производства в отношении тех военных, которые в первый раз ушли в самоволку, не являются поводом для разрыва контракта и прекращения военной службы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Центра предоставления поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев рассказал, что в Украине с 2022 года уже более 100 тысяч военных самовольно оставили место службы.