Отложенное во времени наказание: комбат объяснил, когда боец ответит за самоволку

Дела о СОЧ являтся типичными и рассматриваются максимум месяц, но затем начинаются сложности

Из-за большого количества случаев отказа от выполнения боевых задач или самовольного оставления части (СОЧ) бойцами Сил обороны Украины рассмотрение таких дел затягивается. И с момента правонарушения до наказания может пройти до года.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

— Мне приходят документы военнослужащих, покинувших место службы еще в сентябре-октябре прошлого года! То есть, строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Люди смотрят, что государство мгновенно не реагирует на правонарушения, и делают для себя выводы: это можно делать и впредь. Ведь ответственность отсрочена по времени, а то и вообще может не наступить, — рассказывает комбат.

По его словам, когда в самоволке военнослужащие идут с оружием, это ЧП. Поэтому немедленно принимаются меры, чтобы как можно быстрее найти таких бойцов.

— Но СОЧ без оружия это, если честно, уже обыденность. В этом случае, согласно приказу Минобороны, если за три часа не установлено местонахождение беглеца, командир уведомляет Военную службу правопорядка, которая должна присоединиться к поискам.

Также назначается служебное расследование, которое должно длиться не больше месяца. Но обычно требуется немного времени, потому что дела типичные. После этого материалы передают в Государственное бюро расследований, которое должно возбуждать уголовные дела и обеспечивать их рассмотрение. А вот тут уже все происходит очень медленно…

Напомним, 20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о ослаблении уголовной ответственности за самоволку, совершенную впервые.