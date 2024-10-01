Юлия Тимошенко — "лжемессия", а Киев захватили "рептилоиды": где сейчас Мария Дэви Христос из секты "Белое братство" (фото, видео)

Она позиционировала себя "Живым Богом" и "Матерью Мира", и захватывала Софийский собор

Дончанка Марина Цвигун, основавшая в начале 1990-х годов тоталитарную секту "Белое братство" и известная под именем Мария Дэви Христос, давно покинула Украину. Она основала новую религиозную организацию и взяла псевдоним "Виктория Преображенская".

Сектантка заявляет, что власть в Украине захватили "рептилоиды", а Юлия Тимошенко просто завидует ей. "Телеграф" рассказывает, что известно о Марине Цвигун, что выдает о войне, где находится и как сейчас выглядит.

Кто такая Мария Дэви Христос

Марина Цвигун (девичья фамилия Мамонова) родилась в Донецке 28 марта 1960 года. Закончила заочное обучение на факультете журналистики в Киеве, будучи уже женатой и матерью. Работала редактором донецкой газеты "Радуга", была членом КПСС и депутатом районного совета.

Марина Цвигун в молодости

Вместе с Юрием Кривоноговым, который имел собственное религиозное учение на основе "биоэнергетики" и восточных духовных практик, в 1991 году официально основывает "Великое Белое Братство ЮСМАЛОС". Кривоногов, родом из России, признал Цвигун богоизбранной "мессией". Сама Цвигун стала называть себя Мария Дэви Христос — сочетание Девы Марии и Иисуса Христа.

В это же время Мария Дэви отрекается от собственного сына Виталия, разводится с мужем и выходит замуж за Кривоногова. Супруги начинают жить в Киеве и набирать в свою секту новых людей.

Марина Цвигун и Юрий Кривоногов. Фото: suspilne.media

Члены секты "Белое братство". Фото: suspilne.media

10 ноября 1993 года, вместе с другими членами "Белого братства", Цвигун и Кривоногов захватили Софийский собор, чтобы провести там молебен, а потом сжечь здание.

В результате милиция провела штурм собора, после чего лидеры секты были арестованы. В 1996 году суд в Киеве приговорил Цвигун к 4 годам лишения свободы, а Кривоногова — к 7 годам колонии. Дело против "Белого братства" вел бывший прокурор Виктор Шокин.

Лидеры секты "Белое братство" в зале суда

Находясь в заключении, Марина рассталась с Кривоноговым. После досрочного освобождения Цвигун пыталась снова зарегистрировать "братство", но безуспешно. Кривоногов после колонии пытался устроиться преподавателем в вузе, а позже работал в одном из универмагов Киева. Он взял фамилию своей новой жены — Сильвестров.

В августе 1997 года Цвигун вернулась в Донецк и вышла замуж за одного из лидеров "Белого Братства" Виталия Ковальчука, а от имени Марии Дэви Христос отказалась. После неудачно попытки выехать в Нидерланды, сектантка отправилась в Москву, где живет до сих пор. Там она продолжает заниматься эзотерикой под псевдонимом Виктория Преображенская.

Марина Цвигун - тогда и сейчас

После 2013 года дончанка открыто критиковала Евромайдан, поддерживала Януковича и террористов Донбасса. Призывала отказаться от паспортов как от "печати сатаны", называла Юлию Тимошенко "лжемессией", которая претендует на ее место, и поддерживала теории заговора о рептилоидах, стремящихся поработить Украину. После полномасштабного вторжения Цвигун заявила, что так "Россия себя защищает", поддержав тем самым геноцид украинцев.

Марина Цвигун живет в России и поддерживает Путина

В 1993 году сын Цвигун Виталий стал жертвой покушения из-за деятельности матери. Тогда неизвестный серьезно ранил его ножом. Он сменил фамилию и выбрал карьеру повара и музыканта.

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