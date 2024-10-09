Словно совершенно другой человек: как выглядела в молодости объявленная в розыск Наталья Королевская (фото)

Бывшая ОПЗЖшница в юности была "пампушкой"

Многие политики в детстве и юности были "гадкими утятами", которые выросли совершенно другими людьми. Мы уже писали, какой была в молодости Юлия Тимошенко, а теперь покажем еще юную ОПЗЖшницу Наталью Королевскую.

Бывшый депутат с пророссийскими взглядами, которая вместе с мужем сложила свой мандат в феврале 2023 года, экс-министр социальной политики Украины Наталья Королевская пропала из медийного пространства и объявлена в розыск НАБУ. Но это не мешает нам показать, как выглядела в юности одиозный нардеп.

С момента своей молодости внешность Натальи Королевской, оказывается, претерпела серьезных изменения. В сети есть ее архивные фото со школьных и университетских времен, где бывшего нардепа называют "пампушкой".

Королевская в юности. Фото: bilshe.com

На одном из снимков Королевская запечатлена со старшим братом Константином, который, как говорят, сыграл роль в ее карьерном продвижении. Он — бывший заместитель министра регионального развития страны-агрессорши РФ, а также фигурант уголовного дела о хищении и присвоении более 90 миллионов рублей из бюджета Москвы. В 2019 году стало известно, что Королевский ведет в Крыму устричный бизнес с советником диктатора Путина.

Константин Королевский слева от сестры Натальи. Фото: bilshe.com

Также в сети есть редкое фото Королевской в детские годы.

ОПЗЖшница в детстве. Фото: bilshe.com

Где сейчас Наталья Королевская

Со своим супругом Юрием Солодом пророссийский экс-депутат уехала за границу и обосновалась в Дубае. По данным СМИ, там супруги приобрели недвижимость более чем за $10 млн (свыше 410 млн грн).

Кстати, у Королевской есть страница в Инстаграме, но с февраля 2022 года она перестала делать посты. Как сейчас выглядит ОПЗЖшница — неизвестно.

Королевская и Юрий Солод. Фото: instagram.com/nataliya.korolevska

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