Сногсшибательная блондинка: вот как выглядела в молодости 73-летняя супруга Джо Байдена (фото)

Нынешняя хозяйка Белого дома отказывала Байдену целых 4 раза

Джилл (в девичестве Джейкобс) — нынешняя жена 46-го президента США Джо Байдена, которой 73 года. За свою долгую жизнь женщина сумела добиться значительных успехов в образовательной сфере и стать огромной поддержкой для возлюбленного. Однако не все знают, как выглядела Джилл Байден в юности.

В молодые годы будущая первая леди США была бунтаркой. Она даже бросила колледж, где изучала фэшн-мерчандайзинг.

Девушка работала официанткой в ​​городке на побережье океана и подрабатывала моделью. Это неудивительно, ведь в молодости Джилл была очень роскошной девушкой с лучезарной улыбкой.

Ранее мы писали, что президентская чета не стеснялась, да и не стесняется публичных романтических проявлений. На архивных фотографиях видно, как будущий президент США Джо Байден нежно обнимает свою любимую.

Известно, что такая красотка отказывала в предложении руки и сердца Джо Байдена целых четыре раза, прежде чем выйти за него замуж в 1977 году. Байден стала первой второй леди, которая продолжала работать во время нахождения мужа на посту вице-президента (2009-2017).

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