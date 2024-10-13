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Сногсшибательная блондинка: вот как выглядела в молодости 73-летняя супруга Джо Байдена (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Джилл Байден является женой 46-го президента США Новость обновлена 13 октября 2024, 19:08
Джилл Байден является женой 46-го президента США. Фото Getty Images

Нынешняя хозяйка Белого дома отказывала Байдену целых 4 раза

Джилл (в девичестве Джейкобс) — нынешняя жена 46-го президента США Джо Байдена, которой 73 года. За свою долгую жизнь женщина сумела добиться значительных успехов в образовательной сфере и стать огромной поддержкой для возлюбленного. Однако не все знают, как выглядела Джилл Байден в юности.

В молодые годы будущая первая леди США была бунтаркой. Она даже бросила колледж, где изучала фэшн-мерчандайзинг.

Девушка работала официанткой в ​​городке на побережье океана и подрабатывала моделью. Это неудивительно, ведь в молодости Джилл была очень роскошной девушкой с лучезарной улыбкой.

джилл байден в молодости
Фото: instagram.com/drbiden
джилл байден в юности
Фото: lux.fm

Ранее мы писали, что президентская чета не стеснялась, да и не стесняется публичных романтических проявлений. На архивных фотографиях видно, как будущий президент США Джо Байден нежно обнимает свою любимую.

джо байден в молодости джилл байден в молодости
Фото: instagram.com/drbiden

Известно, что такая красотка отказывала в предложении руки и сердца Джо Байдена целых четыре раза, прежде чем выйти за него замуж в 1977 году. Байден стала первой второй леди, которая продолжала работать во время нахождения мужа на посту вице-президента (2009-2017).

джилл байден в молодости джо байден в молодости
Фото: instagram.com/drbiden

Ранее мы писали в жене Дональда Трампа. Узнайте, как выглядела Мелания Трамп в молодости.

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#Молодость #Джо Байден #Джилл Байден