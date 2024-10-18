Две опасные привычки, которые делают из вас нищего человека

Старайтесь не попасть под инфляцию своего образа жизни

Есть несколько распространенных причин, почему некоторым людям никогда не удастся стать богатыми. И главная из них — это не отсутствие наследства, а привычки, которые направляют их исключительно к бедности.

Существует две опасные денежные привычки, которые могут сделать вас бедными, даже если у вас хороший доход. О них пишет издание newtraderu.

Отсутствие бюджета

Без составленного бюджета вы словно идете вслепую. Бюджет помогает отслеживать траты, ставить цели для сбережений и лучше понимать свои расходы. Многие избегают планирования бюджета, считая его ограничением, но на самом деле он дает контроль над деньгами.

Попробуйте применить правило 50/30/20: распределяйте 50% дохода на необходимые траты, 30% — на желания, и 20% — на сбережения и погашение долгов. Этот простой подход направит вас на путь финансовой стабильности.

Инфляция образа жизни

Инфляция образа жизни возникает, когда ваши расходы растут вместе с увеличением доходов. Получив повышение или премию, старайтесь сразу не тратить деньги. Лучше направьте часть этих средств на сбережения или инвестиции. Такая привычка позволит вам постепенно накапливать капитал.

Отметим, что некоторые вещи могут указывать на человека, выросшего в бедности. Ранее мы писали о привычках людей, выросших в небогатой семье.