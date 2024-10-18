Дві небезпечні звички, які роблять із вас жебрака

Намагайтеся не потрапити під інфляцію свого способу життя

Є кілька поширених причин, чому деяким людям ніколи не вдасться стати багатими. І головна з них — це не відсутність спадку, а звички, які спрямовують їх виключно на бідність.

Існують дві небезпечні грошові звички, які можуть зробити вас бідними, навіть якщо у вас хороший дохід. Про них пише видання Newtraderu.

Відсутність бюджету

Без складеного бюджету ви ніби йдете наосліп. Бюджет допомагає відстежувати витрати, ставити цілі для заощаджень та краще розуміти свої витрати. Багато хто уникає планування бюджету, вважаючи його за обмеження, але насправді він дає контроль над грошима.

Спробуйте застосувати правило 50/30/20: розподіляйте 50% доходу на необхідні витрати, 30% — на бажання, і 20% — на заощадження та погашення боргів. Цей простий підхід спрямує вас на шлях фінансової стабільності.

Інфляція способу життя

Інфляція способу життя виникає, коли ваші витрати зростають разом зі збільшенням доходів. Отримавши підвищення чи премію, намагайтеся одразу не витрачати гроші. Краще спрямуйте частину цих коштів на заощадження чи інвестиції. Така звичка дозволить вам поступово накопичувати капітал.

Зазначимо, що деякі речі можуть вказувати на людину, яка виросла у злиднях. Раніше ми писали про звички людей, які виросли в небагатій родині.