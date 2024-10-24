Никаких дефицитов не было: почему в 90-е выключали свет по вечерам

В постсоветские времена сидеть вечером без света было нормой

Первые отключения света по вечерам в ноябре 2022 года стали своеобразным дежавю для людей, которые уже в сознательном возрасте застали период распада СССР и постсоветские времена. Они вспоминали, что должны постоянно учить уроки и заниматься другими делами при свечах.

Однако немногие знают, что никакого дефицита электрических мощностей тогда не было. Так почему же выключали свет в 90-е? Объясняем.

Почему в постсоветский период выключали свет

Украина после распада СССР унаследовала мощный энергетический комплекс с генерирующей мощностью более 55 ГВт. Потребление электроэнергии составляло всего 30-35 ГВт. Отечественные специалисты владели полным циклом строительства и эксплуатации атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Украинская энергетика обладала колоссальным потенциалом для развития.

Начало 90-х сказалось глубоким экономическим кризисом почти во всех постсоветских республиках. В Украине уровень инфляции в 1993 году стал самым высоким в мире. Заводы останавливались, сельское хозяйство приходило в упадок. Химическая промышленность и машиностроение оказались на грани выживания. Предприятия накапливали долги за электроэнергию.

В Грузии ситуация оказалась еще более сложной. В Тбилиси подача электроэнергии ограничивалась двумя часами в день. Население отапливало дома "буржуйками", уничтожая городские парки. Электротранспорт не работал, а температура в больницах зимой не превышала 6-8 градусов. У России также были такие проблемы, особенно в отдаленных регионах, например, на Камчатке.

Армения после землетрясения 1988 года потеряла значительную часть энергетической инфраструктуры. Остановка Мецаморской АЭС в 1989 году усугубила кризис. Электроснабжение осуществлялось только утром и вечером. Промышленность работала на 30% мощности.

В Украине пик проблем пришелся на 1997-2000 годы. Тепловые электростанции работали с минимальными запасами угля. В советское время директора ТЭС увольняли, если запасов топлива было менее чем на 45 дней. В 1998 году станции работали с пятидневным запасом.

На атомных электростанциях возникли проблемы с зарплатами. Сотрудники АЭС устраивали акции протеста на Крещатике. Шахтеры начали массовые забастовки. Энергетическая отрасль оказалась среди самых бедных секторов экономики.

В 1999 году ввели систему веерных отключений. Свет выключался на 2-4 часа для сохранения энергосистемы. Уровень оплаты за электроэнергию не превышал 10%. Предприятия рассчитывались бартером: снабжали топливо в обмен на электричество.

Украина преодолела кризис после запрета бартерных схем. Переход на денежные расчеты позволил возобновить закупки топлива. Промышленность возобновила работу. Зимой 2000-2001 годов веерные отключения прекратились.

Восстановление энергетических систем в разных странах происходило неодинаково. Грузия провела реформы и модернизировала сети. Армения перезапустила Мецаморскую АЭС. Молдова диверсифицировала источники снабжения электроэнергией.

Ранее Телеграф также рассказывал, как в СССР дети проводили осенние каникулы. Каждую осень учебные заведения получали разнарядки от власти с требованием предоставить "бесплатную рабочую силу" для уборки урожая в колхозах.