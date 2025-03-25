Когда вера не позволяет брать оружие: какой документ докажет верность Богу

Религиозная община должна принять участие в жизни своего верующего

Статья 35 Конституции допускает возможность несения альтернативной службы для лиц, по религиозным убеждениям отказывающихся брать оружие в руки. И хотя во время военного положения она не действует, подтвердить свой религиозный статус можно.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил религиовед Александр Бродецкий. Он рассказал, как доказать верность определенной конфессии.

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Он отмечает, что религиозный человек – эта категория шаткая и во многом опирающаяся на внутренний опыт человека. Каждый день или каждую неделю ходить в церковь — недостаточно, чтобы сказать, религиозен ли человек.

Однако юридически все же можно доказать, что человек верен той или иной конфессии. Для этого потребуется справка религиозной общины:

"Если человек не очень последователен в соблюдении того, что требует от него церковь, но говорит: "Я верующий" и все-таки является в эту общину, участвует в каких-то обрядах, то эта церковь не может сказать: "Он не наш". То есть, он считается верующим", — говорит Бродецкий.

Сама община подтверждает, что ее вера не позволяет брать в руки оружие и служить в армии. А справка от общины служит этим основанием, чтобы человеку предоставляли возможность альтернативной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать мобилизации, если "религия не позволяет" держать оружие.