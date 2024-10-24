Промывали мозги пропагандой и театральными представлениями: что в СССР люди смотрели по телевизору

Оно формировало мировоззрение граждан, воспитывало поколение в духе советских ценностей и обеспечивало контроль над массовым сознанием

Телевидение в Советском Союзе играло важную роль в жизни граждан, объединяя функции информационного канала, инструмента пропаганды и источника развлечений. С начала 1950-х годов, когда телевизоры стали массово появляться в домах советских людей, просмотр телевизора стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако программы, которые можно увидеть на советских каналах, были под строгим контролем государства, и их содержание часто формировалось под влиянием идеологических установок Коммунистической партии.

Телеграф расскажет, что крутили на советском телевидении. А также какие программы были самые популярные.

Начало телевидения в СССР

Первые телевизионные передачи в СССР появились в конце 1930-х годов, но массовым явлением телевидения явилось лишь после Второй мировой войны. В 1951 году началось регулярное вещание Центрального телевидения СССР (ЦТ), базировавшееся в Москве. В 1950-е годы телевизоры были редким явлением, и просмотр программ часто проходил в больших залах или клубах, куда приходили местные жители.

К концу 1970-х годов количество телевизоров стремительно росло, и почти у каждой семьи был хотя бы один приемник. Наиболее популярными телевизорами были марки "КВН" и "Рекорд". Телевидение становилось более доступным, и граждане СССР начали проводить много времени перед экранами.

Программы на советском телевидении

Советское телевидение было строго регламентировано. Большинство программ имели воспитательный характер, отражали политику и идеологию государства, в частности, пропагандировали успехи социалистической системы и ее преимущества над капиталистическим миром. Впрочем, телевидение также предлагало развлекательные шоу, кинофильмы, театральные представления и детские передачи, ставшие частью повседневной жизни миллионов.

Новости и пропаганда Одной из основных функций советского телевидения было информирование населения о политических событиях, в основном в выгодном для государства свете. Программа "Время", впервые вышедшая в эфир в 1968 году, стала символом советской новостной речи. В 21:00 эта программа собирала миллионы зрителей у экранов, освещая события как в СССР, так и за его пределами. Основной акцент делался на достижениях социализма, научно-техническом прогрессе, развитии промышленности, успехах в космосе и дипломатических победах. Развлекательные программы и шоу Одной из самых любимых программ стала впервые вышедшая на экраны в 1962 году музыкальная передача "Голубой огонёк". Это было рождественское шоу, которое показывали под Новый год и собирало самых популярных советских артистов, актеров и певцов. Зрители с удовольствием смотрели концерты, где раздавались популярные песни, танцевальные номера и шуточные сценки. Другая популярная передача – "Клуб кинопутешественников", ведущий которого Владимир Познер показывал фильмы из разных уголков мира, объясняя их социальный контекст и придавая своему просмотру идеологическую окраску. Это была уникальная возможность для многих людей увидеть иностранные фильмы, поскольку большинство зарубежного контента не допускалось на советские экраны. Детские программы Советское телевидение уделяло большое внимание детскому воспитанию через телевидение. Одной из известнейших передач для детей была "Спокойной ночи, малыши!", выходившая с 1964 года и остающаяся популярной даже после распада СССР. Это была ежевечерняя программа для самых маленьких зрителей, где демонстрировались короткие мультфильмы и кукольные театрализованные сценки с участием персонажей Хрюши, Степашки, Фили и других. Советские мультфильмы, такие как "Ну, погоди!" или "Чебурашка", также занимали важное место в детских программах. Они не только развлекали, но и несли моральные уроки о дружбе, помощи, сотрудничестве и важности коллектива. Кинофильмы и театральные представления Показ фильмов являлся важной частью советского телевидения. Многие из них были посвящены истории революции, Великой Отечественной войне, или популяризировали социалистические ценности. Однако были и классические комедии, такие как "Ирония судьбы, или С легким паром!" или "Служебный роман", которые становились любимыми для миллионов. Спорт Спортивные трансляции занимали особое место в советском телевидении. Прямые эфиры футбольных матчей, соревнований по хоккею и Олимпийских игр привлекали большое количество зрителей. Спорт был одним из важных инструментов пропаганды, демонстрировавший успехи СССР на мировой арене.

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