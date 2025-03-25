Печерск содрогался от взрывов 7 часов: это была первая техногенная катастрофа в Киеве (фото)

Эти взрывы уничтожили почти тысячу домов, унесли сотни жизней и навсегда изменили лицо города в эпоху революционных потрясений.

В июне 1918 г. Киев стал свидетелем одной из самых страшных техногенных катастроф в истории города. Серия мощных взрывов на военных складах Зверинецкого форта потрясла всю центральную часть города, повлекшие массовые разрушения и многочисленные жертвы.

Взрывы произошли из-за детонации около двух миллионов артиллерийских снарядов, хранившихся на военных складах Зверинецкого форта. Этот форт располагался неподалеку от современного Национального ботанического сада имени Николая Гришко на Печерске.

Причина трагедии

По официальной версии, взрывы произошли из-за халатности и самовозгорания боеприпасов во время Первой мировой войны. Однако среди местных жителей существовала версия о возможном саботаже большевиков или других сил для дестабилизации ситуации в Киеве.

Последствия взрывов

Взрывы продолжались около семи часов, начиная с 10:00 утра и стихли около 15:00 6 июня 1918 года. Густой черный дым охватил центральную часть города, а дождь из шрапнели и обломков снарядов накрыл Печерск и близлежащие улицы. Было уничтожено около 900 домов, полностью разрушен военный городок, частная застройка, кладбище и повреждены здания монастырей.

Взрывная волна была настолько мощной, что добралась даже до Университета имени Святого Владимира (сегодня Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко), где выбило стекла и двери.

Взрывы вызвали панику у населения. Магазины закрывались, движение трамваев прекратилось, а люди массово бежали из города. Были случаи истерии среди женщин, а некоторые люди умирали от разрыва сердца во время бегства.

По официальным данным, во время взрывов погибли около 200 человек, еще более 1000 человек получили ранения разной степени тяжести. Однако, считают, что настоящее количество жертв могло быть значительно больше из-за масштаба разрушений и хаоса, царившего в городе после взрывов.

Помощь пострадавшим

После трагедии Гетман Петр Скоропадский приказал выделить миллион карбованцев в помощь пострадавшим. Кроме того, киевляне собрали почти столько же средств для помощи потерявшим жилье.

Были организованы приюты для тех, кто потерял дома в Инструкторской школе старшин и на территории современного стадиона "Олимпийский", а пункты питания открыли на Печерском базаре, в Выдубицком монастыре, Киево-Печерской лавре и Контрактовом доме.

"Яма" на Печерске

Хотя в исторических источниках нет прямого упоминания об образовании "ямы" после взрывов, можно предположить, что масштаб разрушений мог привести к образованию больших провалов или ям на территории, где происходили взрывы. Такие последствия могли остаться надолго после трагедии.

Взрывы усложнили политическую ситуацию в Украине. В ноябре 1918 года немцы начали выводить войска из Украины, что привело к потере поддержки Гетманата. В декабре того же года Павел Скоропадский отказался от должности и эмигрировал в Германию.

В общем, взрывы на Зверинце в июне 1918 года остаются одной из самых страшных техногенных катастроф в истории Киева. Она имела далеко идущие последствия для города и страны.

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