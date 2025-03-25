Сколько нужно времени, чтобы запустить ЗАЭС: Зеленский назвал сроки, а в России заговорили о "диверсантах НАТО"

В Украине подчеркивают, что станция в оккупации работать не будет

Если Украина сможет возобновить контроль над Запорожской АЭС, то на восстановление ее полноценной работы может уйти пара лет. Россия, впрочем, четко дает понять, что возвращать оккупированную электростанцию не собирается.

Как сообщил в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский, он говорил о судьбе ЗАЭС с президентом США Дональдом Трампом. Его брифинг обнародован в youtube-канале Офиса президента.

Зеленский отметил, что говорил Трампу о том, что вернуть ЗАЭС будет недостаточно, так как есть город Энергодар, который по сути построен вокруг станции. Также есть вопросы подачи воды после подрыва россиянами Каховской дамбы и разные технические аспекты. Он отметил, что россияне никогда не смогут подключить ее к своей сети.

"Она не будет работать без нас и не будет работать на них. Вот моя позиция, я о ней говорил Трампу", — сказал глава государства.

Он также отметил, что обсуждал с американским президентом вопрос возвращения электростанции, а также взаимного сотрудничества в вопросах ее работы. Однако Зеленский добавил, что даже в случае возвращения АЭС, на возобновление ее нормальной работы уйдет 2-2,5 лет и много средств.

На фоне этого в российском МИД заявили, что не намерены допускать ни украинцев, ни американцев, ни кого-либо еще на Запорожскую АЭС. В качестве аргумента там вспомнили фейковые "референдумы" 2022 года, на основании которых считают Запорожскую область своей.

"Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством. Таких прецедентов в мировой практике нет", — заявили россияне, но не стали упоминать о том, что в мировой практике также нет прецедентов оккупации атомной электростанции вражеским государством.

В России также исключают даже временный допуск на электростанцию представителей стран НАТО, опасаясь их "внушительного диверсионного потенциала". Представителей международных организаций на атомном объекте захватчики тоже видеть не хотят.

Как сообщалось ранее, Украина не намерена обсуждать с россиянами вопрос принадлежности ЗАЭС. Она остается украинской и это признают все международные институты, включая и Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).