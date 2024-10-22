Во сколько будет темнеть в Украине после перевода часов на зимнее время

В разных регионах Украины темнеть будет по-разному

В конце октября 2024 года в Украине в последний раз будут переводить часы. Теперь в нашей стране будет действовать зимнее время.

"Телеграф" рассказывает, когда будет темнеть в ноябре и декабре текущего года на примере нескольких городов Украины. Отметим, что в разных регионах темнеть будет по-разному.

Мы выбрали такие города, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов.

Киев

В столице Украины Солнце будет восходить в период между 6:49 и 7:50. Заход Солнца будет происходить с 15:00 по 16:00. Длина дней — до 8 часов, а ночей — 16 часов

Харьков

Во втором по численности населения городе Украины Солнце будет восходить в ноябре в период между 6:50 и 7:00. Солнце будет заходить в 15:40. В декабре Солнце будет восходить в 7:15, а заходить в 15:35. Дни в ноябре будут длиться 8 с половиной часов, а ночи — 16 часов. В декабре длительность дней и ночей в Харькове будет аналогичной.

Одесса

В ноябре Солнце в Одессе будет вставать между 6 и 7 часами утра, а садиться в 16:00 и позже. В декабре Солнце будет вставать в 7:00-7:30, а садиться в 16:00 — 16:30. Дни в ноябре будут длиться 9 часов, а в декабре — 8 часов, ночи же будут длиться 16 часов и больше.

Днепр

В ноябре в Днепре Солнце будет подниматься в небо в 6:20 — 6:55, а садиться в 15:40 — 16:00. В декабре восход будет проходить в 7:30, а закат — в 15:45. Дни в ноябре и декабре будут длиться от 8 до 9 часов, ночи — от 14 до 15 часов.

Львов

В ноябре Солнце будет восходить над западной столицей Украины в 7:20 — 7:50, а садиться в 16:30. В декабре светать начнет в 8:00, а сумерки опустятся на город в 16:20. Дни в ноябре будут длиться от 8 до 9 часов, а ночи — 15 часов. В декабре дни будут длиться 8 часов, длина ночей — 15 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что журналист Виталий Чепинога раскритиковал отмену перевода времени в Украине. Он считает, что нардепы погарячились с принятием этого решения.